Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Сьогодні, 11:44
На Волині 8 січня викрили голову однієї з сільрад області та підприємця-проектанта, які за попередньою змовою одержали від громадянина хабар в розмірі 4,5 тис. доларів США за сприяння в отриманні рішення сільської ради про дозвіл на розробку проекту землеустрою із надання у власність земельної ділянки комерційного призначення.
Про це повідомила прокуратура Волинської області.
З достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, про якого сільського голову йдеться. На хабарі «погорів» голова Переспівської сільської ради Віктор Лук'янчук.
Відомо, що і посадовця, і проектанта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Наразі вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру.
Триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України, за одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у травні 2019 року голова Переспівської сільради ділився світлинами з риболовлі у Норвегії.
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Про це повідомила прокуратура Волинської області.
З достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, про якого сільського голову йдеться. На хабарі «погорів» голова Переспівської сільської ради Віктор Лук'янчук.
Відомо, що і посадовця, і проектанта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Наразі вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру.
Триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України, за одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у травні 2019 року голова Переспівської сільради ділився світлинами з риболовлі у Норвегії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну і що! Укладу угоду з прокурором, заплачу штраф і буду далі працювати на благо...
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Сьогодні, 11:44
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