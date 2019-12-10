Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара

На Волині 8 січня, які за попередньою змовою одержали від громадянина хабар в розмірі 4,5 тис. доларів США за сприяння в отриманні рішення сільської ради про дозвіл на розробку проекту землеустрою із надання у власність земельної ділянки комерційного призначення.Про це повідомила прокуратура Волинської області.З достовірних джерелстало відомо, про якого сільського голову йдеться. На хабарі «погорів» голова Переспівської сільської радиВідомо, що і посадовця, і проектанта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Наразі вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру.Триває досудове розслідування.Довідково: згідно із санкцією частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України, за одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.Нагадаємо, у травні 2019 року голова Переспівської сільради