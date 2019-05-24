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Розповіли про стан дівчини, яка разом із сестрою випала з вікна 7-го поверху у Луцьку

Розповіли про стан дівчини, яка разом із сестрою випала з вікна 7-го поверху у Луцьку
Дівчинка, яка випала з вікна сьомого поверху у Луцьку у четвер, 8 січня, наразі перебуває у медикаментозному сні і до тями не приходила.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних.

Лікар зазначив, що наразі жодних прогнозів не дають, бо стан дитини – вкрай важкий. П’ятнадцятирічна дівчина перебуває у відділенні інтенсивної терапії Волинської обласної дитячої клінічної лікарні.

«Медикаментозний сон – необхідність при важких травмах головного мозку», – додає Ігор Дородних.

Нагадаємо, вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Конякіна із вікна багатоповерхівки випало двоє 15-річних дівчат. Неповнолітні виявилися двоюрідними сестрами, одна з них загинула на місці.

Зі слів людей, які стали свідками страшної трагедії і першими кинулися на допомогу дівчатам, вони впали одна на одну і дитина, яка падала першою, пом’якшила падіння сестрі. Двоє чоловіків, що підбігли до сестер відразу після падіння, відмовилися називати свої імена, але переконують, що відразу після інциденту до місця, де впали діти прибігло ще троє людей – дівчина і двоє хлопців. «У дівчини відразу почалася істерика з криками «Це – не я, вони самі», – каже чоловік.

Наразі усі обставини трагедії встановлює поліція.

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Теги: Луцьк, Конякіна, випали з вікна, неповнолітні, трагедія, лікарня, реанімація
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