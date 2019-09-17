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Жінка позичила велику суму грошей у волинянина, а віддавати не хоче

Жінка позичила велику суму грошей у волинянина, а віддавати не хоче
Жителя села Бистровиця Горохівського району жінкаи "кинула" на велику суму грошей.

Чоловік запевняє, що минулої осені він позичив 6400 доларів і 100 000 гривень жительці Чернівецької області. Позику офіційно не оформляв, а повірив жінці на слово, - пише газета Волинь-нова.

Волинянин наразі підозрює, що позичальниця використала кругленьку суму не на ті необхідні проблеми, про які говорила.

Перевіряти достовірність цього факту, певно, доведеться поліції.

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Теги: гроші, волинянин, позика
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