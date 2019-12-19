«Хай їздять на велосипедах»: у Луцьку вимагають позбавити членів міськради службових авто





Про це на сайті Дмитрук Іван Богданович.



За словами лучанина, вулиця Богдана Хмельницького та прилеглі до неї, переповнені чисельними автомобілями, які паркуються вздовж шосе та на тротуарі.



"Це псує вигляд міста та завдає незручності для пішоходів", - йдеться у повідомленні.



Також автор петиції пропонує членам міської ради доїжджати до роботи на велосипедах та громадському транспорті, а самих чиновників позбавити службових авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вимагають боротися з автохамами, які припарковують автомобілі у невідповідному місці, на вулиці Богдана Хмельницького, а також позбавити членів міської ради службових авто.Про це на сайті Єдина система місцевих петицій 10 січня зареєстрував відповідне проханняЗа словами лучанина, вулиця Богдана Хмельницького та прилеглі до неї, переповнені чисельними автомобілями, які паркуються вздовж шосе та на тротуарі."Це псує вигляд міста та завдає незручності для пішоходів", - йдеться у повідомленні.Також автор петиції пропонує членам міської ради доїжджати до роботи на велосипедах та громадському транспорті, а самих чиновників позбавити службових авто.

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