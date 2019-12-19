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«Хай їздять на велосипедах»: у Луцьку вимагають позбавити членів міськради службових авто

«Хай їздять на велосипедах»: у Луцьку вимагають позбавити членів міськради службових авто
У Луцьку вимагають боротися з автохамами, які припарковують автомобілі у невідповідному місці, на вулиці Богдана Хмельницького, а також позбавити членів міської ради службових авто.

Про це на сайті Єдина система місцевих петицій 10 січня зареєстрував відповідне прохання Дмитрук Іван Богданович.

За словами лучанина, вулиця Богдана Хмельницького та прилеглі до неї, переповнені чисельними автомобілями, які паркуються вздовж шосе та на тротуарі.

"Це псує вигляд міста та завдає незручності для пішоходів", - йдеться у повідомленні.

Також автор петиції пропонує членам міської ради доїжджати до роботи на велосипедах та громадському транспорті, а самих чиновників позбавити службових авто.

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Теги: петиція, Луцьк, депутати
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