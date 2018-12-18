Владика Михаїл їздив у Почаївську лавру: як це пояснює Волинська єпархія ПЦУ

У мережі з'явилася інформація про візит представника Православної церкви України, митрополита Луцького та Волинськогодо Свято-Успенської Почаївської лаври (храму УПЦ Московського патріархату).Інформація викликала бурхливе обговорення у соцмережах та була опублікована на деяких сайтах з релігійною тематикою.поцікавилося у Волинської єпархії ПЦУ, чи справді її очільник відвідував Почаївську лавру і, якщо так, то з яких мотивів.У коментарі виданню пресслужба єпархії підтвердила, що 9 січня митрополит Михаїл справді був у храмі в Почаєві.У єпархії зауважили, що священнослужитель - родом із села Лосятин, що поруч із Почаєвом. Тут живуть його родичі, а сам він колись був послушником у лаврі. Тож метою поїздки на Тернопільщину був, насамперед, візит до рідних.Разом з тим, у єпархії зауважують, що 9 січня митрополит дійсно заходив у лавру послухати колядки."Ніяких речей тут не купував, свічок у тому числі. Прийшов не до монахів Московського Патріархату. Взагалі, коли православному трапляється бувати в Почаєві, то зайти і вшанувати святині – це нормально й ніякої сенсації в цьому нема.В останні роки, коли владика Михаїл мав можливість – приходив слухати різдвяні концерти. Цьогоріч звернув увагу на збільшення кількості російських піснеспівів, що виглядають колядками. Це неприємно вражає і свідчить про панування російського духу в цій українській святині", - йдеться у відповіді пресслужби Волинської єпархії ПЦУ.Додають, що у Православній церкві України владика Михаїл також є головою синодальної комісії у справах монастирів та чернецтва."А лавра – це монастир. Тож владику і з цієї точки зору цікавить її життя, як проходять ремонтні роботи, як співають хори тощо. Бо переконаний: лавра належить усьому українському народові, а в конфесійному значенні в майбутньому належатиме ПЦУ. Прийде час, владика служитиме там літургію", - переконані у єпархії.