Владика Михаїл їздив у Почаївську лавру: як це пояснює Волинська єпархія ПЦУ
Сьогодні, 15:25
У мережі з'явилася інформація про візит представника Православної церкви України, митрополита Луцького та Волинського Михаїла до Свято-Успенської Почаївської лаври (храму УПЦ Московського патріархату).
Інформація викликала бурхливе обговорення у соцмережах та була опублікована на деяких сайтах з релігійною тематикою.
Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося у Волинської єпархії ПЦУ, чи справді її очільник відвідував Почаївську лавру і, якщо так, то з яких мотивів.
У коментарі виданню пресслужба єпархії підтвердила, що 9 січня митрополит Михаїл справді був у храмі в Почаєві.
У єпархії зауважили, що священнослужитель - родом із села Лосятин, що поруч із Почаєвом. Тут живуть його родичі, а сам він колись був послушником у лаврі. Тож метою поїздки на Тернопільщину був, насамперед, візит до рідних.
Разом з тим, у єпархії зауважують, що 9 січня митрополит дійсно заходив у лавру послухати колядки.
"Ніяких речей тут не купував, свічок у тому числі. Прийшов не до монахів Московського Патріархату. Взагалі, коли православному трапляється бувати в Почаєві, то зайти і вшанувати святині – це нормально й ніякої сенсації в цьому нема.
В останні роки, коли владика Михаїл мав можливість – приходив слухати різдвяні концерти. Цьогоріч звернув увагу на збільшення кількості російських піснеспівів, що виглядають колядками. Це неприємно вражає і свідчить про панування російського духу в цій українській святині", - йдеться у відповіді пресслужби Волинської єпархії ПЦУ.
Додають, що у Православній церкві України владика Михаїл також є головою синодальної комісії у справах монастирів та чернецтва.
"А лавра – це монастир. Тож владику і з цієї точки зору цікавить її життя, як проходять ремонтні роботи, як співають хори тощо. Бо переконаний: лавра належить усьому українському народові, а в конфесійному значенні в майбутньому належатиме ПЦУ. Прийде час, владика служитиме там літургію", - переконані у єпархії.
Фото з сайту Спілки православних журналістів.
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Інформація викликала бурхливе обговорення у соцмережах та була опублікована на деяких сайтах з релігійною тематикою.
Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося у Волинської єпархії ПЦУ, чи справді її очільник відвідував Почаївську лавру і, якщо так, то з яких мотивів.
У коментарі виданню пресслужба єпархії підтвердила, що 9 січня митрополит Михаїл справді був у храмі в Почаєві.
У єпархії зауважили, що священнослужитель - родом із села Лосятин, що поруч із Почаєвом. Тут живуть його родичі, а сам він колись був послушником у лаврі. Тож метою поїздки на Тернопільщину був, насамперед, візит до рідних.
Разом з тим, у єпархії зауважують, що 9 січня митрополит дійсно заходив у лавру послухати колядки.
"Ніяких речей тут не купував, свічок у тому числі. Прийшов не до монахів Московського Патріархату. Взагалі, коли православному трапляється бувати в Почаєві, то зайти і вшанувати святині – це нормально й ніякої сенсації в цьому нема.
В останні роки, коли владика Михаїл мав можливість – приходив слухати різдвяні концерти. Цьогоріч звернув увагу на збільшення кількості російських піснеспівів, що виглядають колядками. Це неприємно вражає і свідчить про панування російського духу в цій українській святині", - йдеться у відповіді пресслужби Волинської єпархії ПЦУ.
Додають, що у Православній церкві України владика Михаїл також є головою синодальної комісії у справах монастирів та чернецтва.
"А лавра – це монастир. Тож владику і з цієї точки зору цікавить її життя, як проходять ремонтні роботи, як співають хори тощо. Бо переконаний: лавра належить усьому українському народові, а в конфесійному значенні в майбутньому належатиме ПЦУ. Прийде час, владика служитиме там літургію", - переконані у єпархії.
Фото з сайту Спілки православних журналістів.
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Коментарі 2
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