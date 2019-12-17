Молода волинянка на Новий рік народила вдома 8-му дитину

Оксана Осадчук із села Стобихівка Камінь-Каширського району у перший день нового року народила вдома восьму дитину.



Хлопчик виявився ще тим "поспішайком", тому мамі довелося народжувати вдома, - пише газета



Зауважують, що подібного випадку в селі давно не траплялося. Проте нестандартні пологи пройшли успішно.



"Чесно, ніколи не очікувала, що вдома народжуватиму. Та й для медиків, які приймали пологи, це стало справжнім викликом. У нашій Стобихівці такого давно не чули. Звичайно, переживали, але дякувати Богу, минулося все добре", – каже Оксана, ніжно пригортаючи до грудей свою дорогу кровинку.



Жінка зізнається, що бути матір’ю – непросто, а багатодітною – ще важче.



"Кожна поява дитини – для нас із чоловіком Яковом втіха. Ми з таких родин, де питання народжувати чи ні навіть не виникає. Скільки Бог дасть, стільки й народжувати будемо. Аби тільки сил давав, здоров’я", – впевнено додає жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 32-річнаіз села Стобихівка Камінь-Каширського району у перший день нового року народила вдома восьму дитину.Хлопчик виявився ще тим "поспішайком", тому мамі довелося народжувати вдома, - пише газета Полісся Зауважують, що подібного випадку в селі давно не траплялося. Проте нестандартні пологи пройшли успішно."Чесно, ніколи не очікувала, що вдома народжуватиму. Та й для медиків, які приймали пологи, це стало справжнім викликом. У нашій Стобихівці такого давно не чули. Звичайно, переживали, але дякувати Богу, минулося все добре", – каже Оксана, ніжно пригортаючи до грудей свою дорогу кровинку.Жінка зізнається, що бути матір’ю – непросто, а багатодітною – ще важче."Кожна поява дитини – для нас із чоловіком Яковом втіха. Ми з таких родин, де питання народжувати чи ні навіть не виникає. Скільки Бог дасть, стільки й народжувати будемо. Аби тільки сил давав, здоров’я", – впевнено додає жінка.

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