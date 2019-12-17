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Молода волинянка на Новий рік народила вдома 8-му дитину

Молода волинянка на Новий рік народила вдома 8-му дитину
32-річна Оксана Осадчук із села Стобихівка Камінь-Каширського району у перший день нового року народила вдома восьму дитину.

Хлопчик виявився ще тим "поспішайком", тому мамі довелося народжувати вдома, - пише газета Полісся.

Зауважують, що подібного випадку в селі давно не траплялося. Проте нестандартні пологи пройшли успішно.

"Чесно, ніколи не очікувала, що вдома народжуватиму. Та й для медиків, які приймали пологи, це стало справжнім викликом. У нашій Стобихівці такого давно не чули. Звичайно, переживали, але дякувати Богу, минулося все добре", – каже Оксана, ніжно пригортаючи до грудей свою дорогу кровинку.

Жінка зізнається, що бути матір’ю – непросто, а багатодітною – ще важче.

"Кожна поява дитини – для нас із чоловіком Яковом втіха. Ми з таких родин, де питання народжувати чи ні навіть не виникає. Скільки Бог дасть, стільки й народжувати будемо. Аби тільки сил давав, здоров’я", – впевнено додає жінка.

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Теги: дитина, народження, Волинь
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