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Експоліцейський Єпіфанович, через якого в аварії загинули двоє людей, – досі під вартою

Експоліцейський Єпіфанович, через якого в аварії загинули двоє людей, – досі під вартою
Обвинувачений у скоєнні смертельної ДТП у селі Дачне у лютому 2019 року колишній очільник карного розшуку Волині Геннадій Єпіфанович досі перебуває під вартою.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прокуратурі області.

Повідомили, що справу розглядає Ківерцівський районний суд.

Зауважимо, що наступне судове засідання щодо Єпіфановича, згідно із списком справ, призначених до розгляду, призначене на 15 січня. Справу розглядає голова Ківерцівського районного суду Олександр Костюкевич.

Нагадаємо, 21 лютого в селі Дачне водій автомобіля Mercеdеs на швидкості протаранив таксі Chevrolet. Від удару легковик відкинуло на зустрічну, де він зіткнувся з автобусом. У результаті аварії загинула інженер служби розподільних мереж Софія Швець та водій таксі. Травми тоді отримала і 9-річна донька загиблої.

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Теги: Геннадій Єпфіанович, аварія, ДТП, Дачне, поліцейський, суд
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Коментарі 1
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Під "вартою" в СІЗО добре проводити час. Мається на увазі - за "законом" Савченко. День за два. Тому цей бандит через рік отримає свободу прямо в залі суду. І не буде лизати парашу, не будуть його трахати зеки в анал, не взнає "тонкощів" тюремного життя за вбивство двох молодих людей.
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