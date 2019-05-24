На Волині суд скасував 170 тисяч гривень штрафу за «прострочену євробляху»





Про це повідомляють на сторінці організації «Авто-Євро-Сила» у



Інформують, що у грудні 2019 року в офіс «Авто-Євро-Сила» звернулась особа із протоколом від митниці на 170 тисяч гривень та запитанням, як діяти.



Юристи підготували набір документів, а саме той, який засвідчує зняття з обліку, договір купівлі-продажу, сертифікат відповідності та договір з брокером.



Зауважують, що вже пізніше весь цей пакет документів почали називати «Рятувальний жилет», оскільки він дійсно допоміг сотням людей уникнути штрафу у 170 тисяч гривень.



Додають також, що не останню роль зіграв прийнятий Закон України № 2288, відповідно до якого всі штрафи за порушення митних правил в розмірі 170 тис. грн. зменшуються до 8500 грн. «А тому, оскільки у особи був «Рятувальний жилет», а митний протокол на 170 тис. грн. складений до нового року, суд скасував повністю усі штрафи та закрив провадження», - повідомляють у «Авто-Євро-Силі».



В організації рекомендують тим, хто отримав протокол на 170 тисяч в минулому році, написати клопотання в суд про перекваліфікацію правопорушення.



Нагадаємо, 30 грудня 2019 року офіційно опублікували закон 2288 щодо відтермінування підвищених штрафів за “євробляхи”. Закон набув чинності на наступний день після публікації – 31 грудня 2019 року.



Він передбачає скасування шалених штрафів у 170 тисяч гривень, які були виписані власникам “євроблях” від завершення терміну дії попереднього відтермінування штрафів до 1 січня 2020 року. На кого були складені відповідні матеріали, були змушені виплатити всього 8,5 тисячі гривень, а не вищезгадану суму.



При цьому уже з перших днів нового року правоохоронці отримали формальне право штрафувати власників “євроблях” і виписувати штрафи у розмірі 170 тисяч гривень. Цим правом можуть скористатись лише митники, бо патрульні не мають доступу до відповідних баз даних.

Отже, ті, хто ввіз автомобіль із порушенням митних правил, мають сплатити штраф:



17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.



Щоправда, на тлі протестів “євробляхарів” Кабмін погодився поки не штрафувати їх.



На першому засіданні в новому році 14 січня уряд має розглянути два законопроєкти, яких вимагали власники авто на іноземних номерах.



Йдеться про спрощення процедури розмитнення та відтермінування штрафів ще на 180 днів. Далі ці законопроекти мають протягом місяця розглянути в Раді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 10 січня, Любомльський районний суд Волинської області розглянув справу про штраф у розмірі 170 тисяч гривень за порушення митних правил, скасував штраф та закрив провадження.Про це повідомляють на сторінці організації «Авто-Євро-Сила» у Facebook Інформують, що у грудні 2019 року в офіс «Авто-Євро-Сила» звернулась особа із протоколом від митниці на 170 тисяч гривень та запитанням, як діяти.Юристи підготували набір документів, а саме той, який засвідчує зняття з обліку, договір купівлі-продажу, сертифікат відповідності та договір з брокером.Зауважують, що вже пізніше весь цей пакет документів почали називати «Рятувальний жилет», оскільки він дійсно допоміг сотням людей уникнути штрафу у 170 тисяч гривень.Додають також, що не останню роль зіграв прийнятий Закон України № 2288, відповідно до якого всі штрафи за порушення митних правил в розмірі 170 тис. грн. зменшуються до 8500 грн. «А тому, оскільки у особи був «Рятувальний жилет», а митний протокол на 170 тис. грн. складений до нового року, суд скасував повністю усі штрафи та закрив провадження», - повідомляють у «Авто-Євро-Силі».В організації рекомендують тим, хто отримав протокол на 170 тисяч в минулому році, написати клопотання в суд про перекваліфікацію правопорушення.Нагадаємо, 30 грудня 2019 року офіційно опублікували закон 2288 щодо відтермінування підвищених штрафів за “євробляхи”. Закон набув чинності на наступний день після публікації – 31 грудня 2019 року.Він передбачає скасування шалених штрафів у 170 тисяч гривень, які були виписані власникам “євроблях” від завершення терміну дії попереднього відтермінування штрафів до 1 січня 2020 року. На кого були складені відповідні матеріали, були змушені виплатити всього 8,5 тисячі гривень, а не вищезгадану суму.При цьому уже з перших днів нового року правоохоронці отримали формальне право штрафувати власників “євроблях” і виписувати штрафи у розмірі 170 тисяч гривень. Цим правом можуть скористатись лише митники, бо патрульні не мають доступу до відповідних баз даних.Отже, ті, хто ввіз автомобіль із порушенням митних правил, мають сплатити штраф:17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.Щоправда, на тлі протестів “євробляхарів” Кабмін погодився поки не штрафувати їх.На першому засіданні в новому році 14 січня уряд має розглянути два законопроєкти, яких вимагали власники авто на іноземних номерах.Йдеться про спрощення процедури розмитнення та відтермінування штрафів ще на 180 днів. Далі ці законопроекти мають протягом місяця розглянути в Раді.

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