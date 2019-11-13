Із однієї шишки – 5 сосен: як на Волині заготовляють майбутній ліс

Розповіли, як волинські лісівники заготовляють насіння.Про це інформує пресслужба ВОУЛМГ.В середньому річні об’єми держлісгоспів області – 120 тонн шишок. Цього вистачає, щоб згодом забезпечити власні потреби у насінні та відповідно – посадматеріалі.Збір шишок у грудні-січні – початок процесу. Згодом їх везуть на шишкосушарні. На Волині такі діють на базі ДП «Ківерцівське ЛГ», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Ратнівське ЛМГ», ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» та ДП «Старовижівське ЛГ».Відповідальна за роботу шишкосушарні у ДП «Ківерцівське ЛМГ»розповідає, що лісгоспи до них уже привези на переробку 36 тон 330 кг шишок сосни звичайної. Загалом тут планують переробити за сезон до 50 тонн.– Перший етап процесу обробки має за мету розкрити шишку, щоб вивільнити насіння, перебрати його. Маємо спеціальний «обезкрилювач», де «ламаємо крила» насінню, – розкриває послідовність процесу Світлана Миколаївна. – Цього року плануємо отримати 380 кг чистого насіння.Згодом це насіння пройде апробацію (лат. approbatio — ухвалення, визнання).– Одна шишка може містити і 5, і 10 насінин, залежно від розміру. Якщо шишка стигла, усі насінини проростуть. В середньому 1 шишка = 5 сосон, – ділиться власними дослідженнями Світлана Круглик.