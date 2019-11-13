Із однієї шишки – 5 сосен: як на Волині заготовляють майбутній ліс
Сьогодні, 19:21
Розповіли, як волинські лісівники заготовляють насіння.
Про це інформує пресслужба ВОУЛМГ.
В середньому річні об’єми держлісгоспів області – 120 тонн шишок. Цього вистачає, щоб згодом забезпечити власні потреби у насінні та відповідно – посадматеріалі.
Збір шишок у грудні-січні – початок процесу. Згодом їх везуть на шишкосушарні. На Волині такі діють на базі ДП «Ківерцівське ЛГ», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Ратнівське ЛМГ», ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» та ДП «Старовижівське ЛГ».
Відповідальна за роботу шишкосушарні у ДП «Ківерцівське ЛМГ» Світлана Круглик розповідає, що лісгоспи до них уже привези на переробку 36 тон 330 кг шишок сосни звичайної. Загалом тут планують переробити за сезон до 50 тонн.
– Перший етап процесу обробки має за мету розкрити шишку, щоб вивільнити насіння, перебрати його. Маємо спеціальний «обезкрилювач», де «ламаємо крила» насінню, – розкриває послідовність процесу Світлана Миколаївна. – Цього року плануємо отримати 380 кг чистого насіння.
Згодом це насіння пройде апробацію (лат. approbatio — ухвалення, визнання).
– Одна шишка може містити і 5, і 10 насінин, залежно від розміру. Якщо шишка стигла, усі насінини проростуть. В середньому 1 шишка = 5 сосон, – ділиться власними дослідженнями Світлана Круглик.
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Про це інформує пресслужба ВОУЛМГ.
В середньому річні об’єми держлісгоспів області – 120 тонн шишок. Цього вистачає, щоб згодом забезпечити власні потреби у насінні та відповідно – посадматеріалі.
Збір шишок у грудні-січні – початок процесу. Згодом їх везуть на шишкосушарні. На Волині такі діють на базі ДП «Ківерцівське ЛГ», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Ратнівське ЛМГ», ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» та ДП «Старовижівське ЛГ».
Відповідальна за роботу шишкосушарні у ДП «Ківерцівське ЛМГ» Світлана Круглик розповідає, що лісгоспи до них уже привези на переробку 36 тон 330 кг шишок сосни звичайної. Загалом тут планують переробити за сезон до 50 тонн.
– Перший етап процесу обробки має за мету розкрити шишку, щоб вивільнити насіння, перебрати його. Маємо спеціальний «обезкрилювач», де «ламаємо крила» насінню, – розкриває послідовність процесу Світлана Миколаївна. – Цього року плануємо отримати 380 кг чистого насіння.
Згодом це насіння пройде апробацію (лат. approbatio — ухвалення, визнання).
– Одна шишка може містити і 5, і 10 насінин, залежно від розміру. Якщо шишка стигла, усі насінини проростуть. В середньому 1 шишка = 5 сосон, – ділиться власними дослідженнями Світлана Круглик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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