вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин гратиме в УПЛ за ФК «Маріуполь»

Лучанин гратиме в УПЛ за ФК «Маріуполь»
Лучанин Артем Дудік гратиме за прем`єр-ліговий «Маріуполь».

Про це йдеться на сайті футбольного клубу.

"Першим новачком нашої команди в це міжсезоння став Артем Дудік. Гравець, у якого контракт з «Шахтарем», виступатиме на правах оренди. Термін угоди розрахований до кінця сезону", - йдеться у повідомленні.

Артем Дудік народився 2-го січня 1997 року в Камені-Каширському. Вихованець ДЮСШ «Волинь». У чемпіонаті ДЮФЛ за луцьку команду забив 46 голів в 70-ти матчах. За юнацьку команду «Волині» Артем провів 37 ігор і забив 6 голів, за «молодіжку» – 69 матчів, 32 голи.

У сезоні 2015/16 Дудік дебютував у Прем’єр-лізі. Всього в елітному дивізіоні Артем зіграв 28 матчів і забив 4 голи. У 2017-му році футболіст підписав контракт з «Шахтарем». В активі Дудіка 32 матчі і 8 голів за молодіжний склад «гірників». Також нападник викликався до молодіжної збірної України.

У 2019 му році Артем на правах оренди виступав за «Слуцьк» (Білорусія): 27 матчів, 4 голи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Артем Дудік, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лісгоспи чекає тотальний аудит: Волинь - в пріоритеті
Сьогодні, 08:10
Лучанин гратиме в УПЛ за ФК «Маріуполь»
Сьогодні, 07:38
«Мама просила не їхати»: розповіли про братів з Рівненщини, які загинули в Польщі
Сьогодні, 06:17
Вітав Чапкіс: танцювальний колектив з Волині зайняв перші місця на трьох конкурсах
Сьогодні, 05:11
Україна вийшла із ще однієї угоди СНД
Сьогодні, 04:17
Схожі новини
Білоруський «Слуцьк» повернув одного лучанина «Шахтарю», а з іншим продовжив контракт Білоруський «Слуцьк» повернув одного лучанина «Шахтарю», а з іншим продовжив контракт
14 січень, 08:10
Лучанин гратиме в УПЛ за ФК «Маріуполь» Лучанин гратиме в УПЛ за ФК «Маріуполь»
30 листопад, -0001, 00:00
Лісгоспи чекає тотальний аудит: Волинь - в пріоритеті Лісгоспи чекає тотальний аудит: Волинь - в пріоритеті
Сьогодні, 08:10
Вітав Чапкіс: танцювальний колектив з Волині зайняв перші місця на трьох конкурсах Вітав Чапкіс: танцювальний колектив з Волині зайняв перші місця на трьох конкурсах
Сьогодні, 05:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лісгоспи чекає тотальний аудит: Волинь - в пріоритеті
Сьогодні, 08:10
 0
Лучанин гратиме в УПЛ за ФК «Маріуполь»
Сьогодні, 07:38
 0
«Мама просила не їхати»: розповіли про братів з Рівненщини, які загинули в Польщі
Сьогодні, 06:17
 0
Вітав Чапкіс: танцювальний колектив з Волині зайняв перші місця на трьох конкурсах
Сьогодні, 05:11
 0
Україна вийшла із ще однієї угоди СНД
Сьогодні, 04:17
 0
Медіа
відео
1/8