Лучанин гратиме в УПЛ за ФК «Маріуполь»
Сьогодні, 07:38
Лучанин Артем Дудік гратиме за прем`єр-ліговий «Маріуполь».
Про це йдеться на сайті футбольного клубу.
"Першим новачком нашої команди в це міжсезоння став Артем Дудік. Гравець, у якого контракт з «Шахтарем», виступатиме на правах оренди. Термін угоди розрахований до кінця сезону", - йдеться у повідомленні.
Артем Дудік народився 2-го січня 1997 року в Камені-Каширському. Вихованець ДЮСШ «Волинь». У чемпіонаті ДЮФЛ за луцьку команду забив 46 голів в 70-ти матчах. За юнацьку команду «Волині» Артем провів 37 ігор і забив 6 голів, за «молодіжку» – 69 матчів, 32 голи.
У сезоні 2015/16 Дудік дебютував у Прем’єр-лізі. Всього в елітному дивізіоні Артем зіграв 28 матчів і забив 4 голи. У 2017-му році футболіст підписав контракт з «Шахтарем». В активі Дудіка 32 матчі і 8 голів за молодіжний склад «гірників». Також нападник викликався до молодіжної збірної України.
У 2019 му році Артем на правах оренди виступав за «Слуцьк» (Білорусія): 27 матчів, 4 голи.
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Про це йдеться на сайті футбольного клубу.
"Першим новачком нашої команди в це міжсезоння став Артем Дудік. Гравець, у якого контракт з «Шахтарем», виступатиме на правах оренди. Термін угоди розрахований до кінця сезону", - йдеться у повідомленні.
Артем Дудік народився 2-го січня 1997 року в Камені-Каширському. Вихованець ДЮСШ «Волинь». У чемпіонаті ДЮФЛ за луцьку команду забив 46 голів в 70-ти матчах. За юнацьку команду «Волині» Артем провів 37 ігор і забив 6 голів, за «молодіжку» – 69 матчів, 32 голи.
У сезоні 2015/16 Дудік дебютував у Прем’єр-лізі. Всього в елітному дивізіоні Артем зіграв 28 матчів і забив 4 голи. У 2017-му році футболіст підписав контракт з «Шахтарем». В активі Дудіка 32 матчі і 8 голів за молодіжний склад «гірників». Також нападник викликався до молодіжної збірної України.
У 2019 му році Артем на правах оренди виступав за «Слуцьк» (Білорусія): 27 матчів, 4 голи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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