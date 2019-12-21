У Луцьку заберуть деякі кіоски з зупинок і не будуть торгувати алкоголем та цигарками біля шкіл

У Луцьку внесли зміни в комплексні схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в межах вулиць міста.Про це йшлося у вівторок, 21 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Так, із метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на вулицях міста, управлінням містобудування та архітектури запропонувало викласти в новій редакції комплексні схеми їх розміщення для провадження підприємницької діяльності.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що у місті, зокрема, не допускатимуть розміщення МАФів, що торгують підакцизними товарами, у межах 200 метрів біля навчальних закладів, кіосків на зупинках громадського транспорту, обмежать встановлення тимчасових споруд поблизу великих магазинів.Зокрема, впорядкують МАФи на вулиці Ветеранів, вулиці Винниченка, проспекті Відродження, вулиці Воїнів-афганців, проспекті Волі, вулиці Володимирській, вулиці Гордіюк, вулиці Грабовського, бульварі Дружби Народів, вулиці Бенделіані, проспекті Президента Грушевського, вулиці Дубнівській, вулиці Ковельській, вулиці Конякіна, вулиці Кравчука, вулиці Лесі Українки, вулиці Львівській, проспекті Молоді, проспекті Василя Мойсея, проспекті Перемоги, вулиці Рівненській, проспекті Соборності, вулиці Станіславського, вулиці Гнідавській, вулиці Федорова.«Виглядає так: ми давали дозволи, строїли, строїли, а тут – «бац, ета всьо нєзаконно», - вважає член виконкомуНатомість Веніамін Туз відзначив, що МАФи, котрі мають паспорт прив’язки, залишаться на своїх місцях, проте заберуть ті кіоски, на яких немає відповідних дозволів.Член виконкомупопросив звернути увагу на тих підприємців, що виконали всі умови, наприклад, впорядкували вигляд МАФів, і бути до них лояльними.