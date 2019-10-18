У луцьких школах можуть звільнити медсестер
Сьогодні, 11:11
У Луцьку із 1 квітня в школах можуть звільнити медсестер.
Про це йшлося у середу, 22 січня, під час засідання комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що при реформуванні не передбачили кошти на діяльність медсестер у школах, які нині підпорядковуються дитячим поліклінікам. У Луцьку таких – 34 особи. Тож із 1 квітня їх можуть звільнити.
Посадовець каже, що шкільних медсестер можна перевести на фінансування управління освіти, однак, знову ж таки, це впаде на бюджет міської територіальної громади.
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Про це йшлося у середу, 22 січня, під час засідання комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що при реформуванні не передбачили кошти на діяльність медсестер у школах, які нині підпорядковуються дитячим поліклінікам. У Луцьку таких – 34 особи. Тож із 1 квітня їх можуть звільнити.
Посадовець каже, що шкільних медсестер можна перевести на фінансування управління освіти, однак, знову ж таки, це впаде на бюджет міської територіальної громади.
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