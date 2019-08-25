«Це не хімічний завод»: у Гіркій Полонці відбулися громадські слухання щодо скандального будівництва

У селі Гірка Полонка відбулися громадські слухання з приводу будівництва у селі Полонка підприємства з виробництва кріогенних газів, яке у ЗМІ та серед людей вже «охрестили» «хімічним заводом».Обговорення за участю представників сільської ради, селян та фірми «Кріогенсервіс», яка купила землю у сільради та має намір облаштовувати підприємство, відбулося сьогодні, 22 січня. Щоправда, громадські слухання не завершилися голосуванням, у процесі оголосили перерву. Дата продовження наразі невідома.На початку зустрічі голова Гіркополонківської ОТГрозповіла передісторію тих подій, які зараз відбуваються.За її словами, Гірка Полонка має у комунальній власності 24 гектари землі, які відносяться до земель промисловості. Ці землі мають таке цільове призначення, як торгівля, оптовий ринок.«Таке цільове призначення вони мають вже давно. Наше завдання зробити так, щоб землі приносили дохід у бюджет сільської ради. У 2018 році сільська рада провела земельні торги і продала земельну ділянку 1,7 га з аукціону. Її викупила фірма «Кріогенсервіс». Далі ця фірма звернулася з проханням змінити цільове призначення. Це не є щось протизаконне або таке, що сільська рада могла б не прийняти цю заяву.Згодом сільрада видала дозвіл «Кріогенсервісу» на розроблення детального плану території для розміщення та експлуатації споруд підприємства. Йдеться про зміну цільового призначення для земельної ділянки площею 1 гектар. Вони працювали над детальним планом і дійшли до того етапу, коли мали відбутися громадські слухання. 10 січня мали бути громадські слухання, але люди не прийшли. Тому сільрада звернулася до замовника проекту («Кріогенсервісу»), щоб протокол вважали нечинним і прийняли рішення провести слухання 22 січня», - пояснила Симонович.Далі вона дала слово представнику «Кріогенсервісу» – головному інженеру фірмиНайперше, він зауважив, що немає підстав називати підприємство, яке мають намір спорудити у селі Полонка, хімічним заводом.«Це не хімічний завод. Це і не завод взагалі, а виробництво промислових кріогенних газів – перетворення з рідкого стану у газоподібний. Йдеться про кисень, азот і аргон. Тут хімії навіть немає, це фізика. Просто нагрівання і тиск у балон», – зауважив інженер. Чоловік пояснює, що речовини на підприємство привозитимуть у спеціальних термоізольованих цистернах у рідкому вигляді і перетворюватимуть у гази.«Це для того, щоб зменшити витрати на логістику і не перевозити таких вантажів. Бо один літр рідкого азоту, наприклад, – це приблизно 700 – 800 літрів газу», – каже чоловік.Його слова селяни сприймали доволі насторожено й навіть «у штики». Люди запитували, чи є у «Кріогенсервісу» підприємства у межах населених пунктів, чи не мають наміру згодом таки збудувати повноцінний завод тощо.Леонід Черв’яков зауважує, що у підприємства «Кріогенсервіс» – понад 30 філіалів по всій Україні. Схожих на те, яке має бути у Гіркополонківській ОТГ, – приблизно 20 підприємств. Гази, які планують виробляти у Полонці, використовують у медицині, харчовій промисловості, зварюванні, різці металу тощо.Інженер запевняє, що таке виробництво абсолютно не впливає негативно ні на здоров’я людей, ні на довкілля. Більше того, він розповів, що на Волині, зокрема і в самому Луцьку, вже є такі підприємства. Його слова підтвердила і керівниця луцької філії «Кріогенсервісу». За її слова, у Луцьку «Кріогенсервіс» працює вже 4 роки. Зокрема, йдеться про станцію з виробництва кисню.Під час зустрічі був присутній і представник розробника звіту стратегічної екологічної оцінки, організації, яка вивчала можливий вплив цього підприємства на довкілля. За словами представника розробника звіту, не передбачають негативного впливу підприємства на здоров’я населення та довкілля. Основний вплив буде на довкілля тоді, коли триватиме саме будівництво цього об’єкта. Вплив на ґрунти та надра прогнозують мінімальний, в основному – теж при будівництві, скидів у поверхневі води не буде.Натомість присутній під час громадських слухань депутат Луцької міської радипроводив аналогію з біоетанольним заводом, який пов’язують з однією з головних причин поширення смороду в Луцьку. За словами Смаля, коли його мали намір будувати, то теж йшлося нібито про те, що не буде жодної небезпеки та незручностей. Він зауважив, що прийшов на слухання відстоювати інтереси мікрорайону Вересневе, який представляє та який знаходиться поруч з селом Полонка.Депутат сільської ради, житель села Оздівзауважив, що все своє доросле життя має справу з отрутохімікатами. За його словами, він готувався до обговорення цієї теми та цікавився нею. У своєму виступі він став на захист інвестора. «Так співпало, що я і хімік, і депутат. Я готувався до цього дня, на відміну від більшості. З киснем зварювальники стикалися, знають, що він може вибухнути. Цікаво, що аргон в 2014 році визнали допінгом. Вуглекислоту ми усі взагалі п’ємо кожен день у газованій воді. Якби цей завод був в мене на городі, я би його поставив. Але у мене нема гектара, в мене 14 соток. Скажу, що купуючи будь-який майонез, ви робите більше шкоди, ніж це виробництво», - резюмував чоловік.Місцеві жителі запитували, чому у цільовому призначенні зазначено, що це буде виробництво газів, якщо наразі представники «Кріогенсервісу» зауважують, що фактично буде перетворення з рідкого стану у газоподібний.Представники «Кріогенсервісу» ж відповіли, що перетворення газів з одного стану в інший і є виробництвом. У «Кріогенсервісу» ж немає підприємства, яке б виготовляло ці рідкі речовини, лише філіали, які перетворюють. Зауважують, що це нейтральні гази, які не є шкідливими. Леонід Черв'яков навіть приніс із собою демонстраційні матеріали, аби наочно показати, що таке рідкі гази та газоподібні. Зокрема, інженер показав взаємодію вуглекислоти і води, а згодом навіть випив створену суміш. Окрім того, чоловік продемонстрував присутнім, що таке рідкий азот.Громадський активіст з Луцьказапропонував, аби селяни поки не голосували. Адже тільки 22 січня вони змогли почути інформацію від першоджерела, поставити запитання. Він закликав представників заводу бути максимально відвертими, а жителів Гіркополонківської ОТГ зважити всі за і проти.Зрештою, у громадських слуханнях оголосили перерву на невизначений час. Коли їх таки продовжать, громада має проголосувати й таким чином висловити свою позицію щодо будівництва у селі Полонка підприємства з виробництва кріогенних газів.