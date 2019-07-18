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У Верховній Раді хочуть зробити реформу державних символів

У Верховній Раді хочуть зробити реформу державних символів
Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук зазначив, що у Раді планують завершити питання, які стосуються реформи державних символів.

Про це він заявив сьогодні під стінами ВРУ, передає УНН.

"Ми хочемо завершити те питання, що стосувалося реформи державних символів. Тому що Конституція України передбачає необхідність наявності великого державного герба, вона передбачає те, що повинен бути закон про порядок користування і захисту державних символів. Ми хочемо відродити те, що в державі нашій почали пишатися тим, що є українець", - сказав Стефанчук.

За його словами, в Україні хочуть запровадити таку ідеологію маркерів, щоб українці мали ідентифікацію не тільки за духом, а і за формою.

Нагадаємо, уряд Великої Британії відреагував на критику включення українського тризуба до посібника з протидії екстремізму, оприлюдненого британською контртерористичною поліцією.

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Теги: реформа, Україна
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