Чоловік, який вивіз сміття на берег озера Люб’язь, заплатить 255 гривень штрафу

На Волині суд притягнув до адмінвідповідальності громадянина, який засмітив прибережну смугу озера Люб’язь побутовими відходами. Чоловік заплатить штраф 255 гривень та 420 гривень судового збору.Відповідне рішення 20 січня прийняв Любешівський районний суд Волинської області.У суді повідомляють, що громадянин С. 19 грудня 2019 року приблизно о 16 год. 30 хв. на березі озера Люб’язь, що на території господарської зони Національного парку «Прип’ять-Стохід», засмітив прибережну зону побутовими відходами, чим здійснив шкідливий вплив на території природно-заповідного фонду та порушив пункт 4.4 Положення про Національний парк «Прип’ять-Стохід».Правопорушник, запевняють у суді, свою вину визнав, у вчиненому розкаявся.Крім визнання вини самим правопорушником, винність його у вчиненому підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, картосхемою місця скоєння порушення.Тож суд визнав його винним та призначив покарання у виді 255 гривень штрафу.Постанова ще не набрала законної сили та може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.