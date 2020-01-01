У Волинську ОДА шукають нового керівника апарату: зарплата і обов’язки

У Волинській облдержадміністрації оголосили конкурс на зайняття посади керівника апарату цієї структури.Відповідне розпорядження підписав голова ОДАучора, 24 січня.Тож в адміністрації створили конкурсну комісію та затвердили умови конкурсу на вакантну посаду.Згідно з умовами конкурсу, керівник апарату ОДА – це людина, яка здійснює повноваження керівника державної служби в апараті облдержадміністрації, організовує роботу апарату, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів.Окрім того, керівник апарату організовує аналітичний та оперативно-технічний контроль за виконанням нормативних і розпорядчих документів, забезпечує взаємодію структурних підрозділів апарату зі структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, об’єднаними територіальними громадами, районними, міськими, селищними, сільськими радами та їх виконавчими комітетами з питань, віднесених до компетенції облдержадміністрації.Ця людина також видає накази з адміністративно-господарських питань та інших питань внутрішньої роботи апарату, відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави, вирішує питання транспортного обслуговування керівництва облдержадміністрації, структурних підрозділів, її апарату тощо.Посадовий оклад керівника апарату Волинської ОДА – 11 100 гривень. Утім, до цієї суми додається також надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія, надбавка за інтенсивність праці.У розпорядженні голови ОДА також йдеться про те, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має подати необхідні документи (заяви та резюме) через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС до 17 год. 15 хв. 3 лютого 2020 року.Зауважимо, раніше керівником апарату Волинської ОДА був колишній помічник покійного Луцького міського голови Миколи Романюка