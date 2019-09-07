У Луцьку батьки учнів школи №13 не пустили дітей на навчання
Сьогодні, 09:30
У Луцьку від сьогодні, 31 січня, рішення не пускати дітей на навчання прийняли батьки учнів ЗОШ №13. Причина — повне ігнорування владою проблем закладу.
Школа потребує негайної добудови. Тут немає актової зали, спортзал 2 роки тому визнали аварійним і закрили. Їдальня – окремо від школи метрів за 200, - пише газета Волинь-нова.
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Фізкультура проходить на вулиці навіть у грудні-січні. Вільного приміщення для таких занять всередині нема, діти і так вчаться у дві зміни.
Наразі є розроблений проект на добудову, який мав вирішити ці проблеми. Але цього року на засіданні бюджетної комісії міської ради питання фінансування добудови школи навіть не внесли до порядку денного. Відписок від влади назбирався вже цілий стос, всі ігнорують питання, представники освітнього закладу були у всіх можливих інстанціях, фондах і т.д. Обіцянки начальника управління освіти Зіновії Лещенко сприяти добудові, які вона озвучувала колективу ЗОШ, досі лишаються обіцянками.
Тому батьки не мають іншого виходу, як вдаватись до радикальних дій, бо письмові звернення нічого не дають.
Представники школи наполегливо чекають пояснення від міської ради причини такого вибіркового ставлення до школи №13 і вимагають негайного включення питання про фінансування добудови у бюджет на 2020 рік.
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Школа потребує негайної добудови. Тут немає актової зали, спортзал 2 роки тому визнали аварійним і закрили. Їдальня – окремо від школи метрів за 200, - пише газета Волинь-нова.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чи добудують школу №13 у Луцьку, де немає спортзалу
Фізкультура проходить на вулиці навіть у грудні-січні. Вільного приміщення для таких занять всередині нема, діти і так вчаться у дві зміни.
Наразі є розроблений проект на добудову, який мав вирішити ці проблеми. Але цього року на засіданні бюджетної комісії міської ради питання фінансування добудови школи навіть не внесли до порядку денного. Відписок від влади назбирався вже цілий стос, всі ігнорують питання, представники освітнього закладу були у всіх можливих інстанціях, фондах і т.д. Обіцянки начальника управління освіти Зіновії Лещенко сприяти добудові, які вона озвучувала колективу ЗОШ, досі лишаються обіцянками.
Тому батьки не мають іншого виходу, як вдаватись до радикальних дій, бо письмові звернення нічого не дають.
Представники школи наполегливо чекають пояснення від міської ради причини такого вибіркового ставлення до школи №13 і вимагають негайного включення питання про фінансування добудови у бюджет на 2020 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Якщо кошти на 2020 рік не запланували то обіцянки залишаться обіцянками.
Розвалити. І побудувати будинки. Для чого ці школи.....
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