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Атовець і член партії Гриценка очолив Держекоінспекцію на Волині

Атовець і член партії Гриценка очолив Держекоінспекцію на Волині
Повідомили, хто переміг у конкурсі на зайняття посади начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Перемогу здобув Кралюк Олександр Олександрович. Відповідно до умов конкурсу, посадовий оклад очільника Держекоінспекції в області становитиме 9690 гривень, передбачена й надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів", надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу".

Довідково
Чоловік народився в Луцьку, здобув середню освіту в ЗОШ №17, вищу освіту здобував у Севастопольському вищому військово-морському училищі (інженерна освіта), Волинському інституті економіки та менеджменту (економічна освіта), Національній академії державного управління при Президентові України (магістр державного управління).

Військову службу проходив на Північному флоті, після повернення в Україну 5 років працював на Чорнобильській АЕС, після закриття станції у 2000 році консультував голів Комітету екології, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України протягом багатьох років.

Із 2008-го – приватний підприємець, очолював партію «Громадянська позиція» на Волині, із грудня 2013-го до серпня 2015-го пройшов Майдан – Автомайдан – Крим (Севастополь-Чонгар) – АТО (заступник командира роти батальйону «Айдар»), із серпня 2015 року – очільник громадської організації «Всеукраїнський союз учасників АТО». Також Олександр Кралюк у 2015 році балотувався у Луцьку міську раду. Одружений. Виховує двох дітей.

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Теги: екологія, Держекоінспекція, Волинь
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Коментарі 4
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Який з нього еколог?? Освіти екологічної не має, ніколи там не працював, капец...
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Він не був заступником командира роти батальйону "Айдар".
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А кадровий потенціал в Україні - нуль! То про що ми можемо казати, про який розвиток? У владу йдуть, щоб грошей з бюджету, наших податків, накрасти! Відповідальності нуль, покарання за це нуль - життя вдалось! У бізнес зараз не так йдуть як у владу - золота жила!
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Це жахливо, що не зважають на освіту, а призначають за партійними квотами. Фірсову мінус
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