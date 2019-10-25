Атовець і член партії Гриценка очолив Держекоінспекцію на Волині

Повідомили, хто переміг у конкурсі на зайняття посади начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області.Про це йдеться на офіційному сайті відомства.Перемогу здобув. Відповідно до умов конкурсу, посадовий оклад очільника Держекоінспекції в області становитиме 9690 гривень, передбачена й надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів", надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу".Чоловік народився в Луцьку, здобув середню освіту в ЗОШ №17, вищу освіту здобував у Севастопольському вищому військово-морському училищі (інженерна освіта), Волинському інституті економіки та менеджменту (економічна освіта), Національній академії державного управління при Президентові України (магістр державного управління).Військову службу проходив на Північному флоті, після повернення в Україну 5 років працював на Чорнобильській АЕС, після закриття станції у 2000 році консультував голів Комітету екології, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України протягом багатьох років.Із 2008-го – приватний підприємець, очолював партію «Громадянська позиція» на Волині, із грудня 2013-го до серпня 2015-го пройшов Майдан – Автомайдан – Крим (Севастополь-Чонгар) – АТО (заступник командира роти батальйону «Айдар»), із серпня 2015 року – очільник громадської організації «Всеукраїнський союз учасників АТО». Також Олександр Кралюк у 2015 році балотувався у Луцьку міську раду. Одружений. Виховує двох дітей.