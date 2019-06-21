Лікарі-онкологи назвали найпоширеніші види раку на Волині

Від онкохвороби страждає кожен 50-й українець. Щогодини від раку в Україні помирає 10 людей. Лікарі зазвичай уже нічим не можуть допомогти хворому саме через занадто пізнє звернення.Про це йшлося під час прес-конференції у Волинському обласному медичному центрі онкології сьогодні, 31 січня.За інформацією волинських онкологів, у 2019 році в області зареєстрували 2 836 випадків уперше діагностованого раку.Наприкінці 2019 року на обліку перебувало 23 516 осіб зі злоякісним новоутворенням. Торік від злоякісних пухлин померли 1496 волинян.У п'ятірці найпоширеніших онкологічних захворювань серед волинян загалом – немеланомні злоякісні новоутворення шкіри, молочної залози (рак грудей), легень, прямої кишки, ректосигмоїдного з’єднання і ануса, а також шлунка.Натомість найпоширенішими видами раку у чоловіків на Волині є злоякісні новоутворення легень, передміхурової залози, немеланомні злоякісні новоутворення шкіри, рак шлунка, нирок. Серед жінок – рак грудей (на першому місці), немеланомні злоякісні новоутворення шкіри, рак матки, яєчників, прямої кишки, ректосигмоїдного з’єднання і ануса.Директор Волинського обласного медичного центру онкологіїрозповів, що медзаклад у 2019 році пролікував більше 7 тисяч пацієнтів, зробили поняд 5 з половиною тисяч операцій, понад 3 500 пацієнтів отримали хіміотерапію.Юрій Малімон зауважив, що приріст онкохвозахворюваності на Волині, як і в Україні загалом, щорічно становить приблизно 2–2,5%.«Щорічно дуже помітно зростає занедбаність раку у людей. Часто, на жаль, люди звертаються вже тоді, коли або нічим не можемо допомогти, або можемо тільки дещо продовжити життя, але не вилікувати», – каже очільник онкоцентру. Він зауважує, що прикро, але волиняни не надають достатньої уваги онкопрофілактичним оглядам, хоча успіх лікування раку залежить саме від стадії, на якій виявили хворобу.