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На митному посту «Луцьк» кілька днів не можуть оформити тролейбуси. ВІДЕО

На митному посту «Луцьк» кілька днів не можуть оформити тролейбуси. ВІДЕО
На митному посту “Луцьк” вже 5 день не розмитнюють запчастини для тролейбусів.

На це скаржиться представник луцької компанії “БКМ-Україна”, - повідомляє 12 канал.

За словами чоловіка, вони уклали контракт з ЄБРР і постачають тролейбуси в різні міста України. Чотири дні тому, розповідає Сергій Горлач, на митний пост “Луцьк” заїхали кузова тролейбусів. Брокери компанії подали всі необхідні декларації для проведення митного оформлення. Однак, питання досі не зрушило з місця.

Соргій Горлач стверджує, що представники Луцького митного посту не коментують ситуацію. Лише натякають, аби підприємець поїхав на розмову в Рівне до вищого органу – Поліської митниці, відповіді від якої ще немає.

Представників компанії таке ставлення обурює.

Працівники митного посту відмовились коментувати ситуацію і журналістам.

Представник компанії каже, що раніше таких проблем не було. Митники, згідно із законом, мають п’ять робочих днів, аби надати відповідь на наш запит. А тим часом робота на підприємстві фактично зупинилася.


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Теги: Луцьк, митниця
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Коментарі 1
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На якому підприємстві робота зупинилася ???
Ви там були ?
Ви про те підприємство де статутного капіталу 5тис !!! і той директор розказує, що вони виробляють тролейбуси ...
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