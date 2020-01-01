Рак грудей на Волині за рік діагностували у 300 жінок

Завідувач онкохірургічного (мамологічного) відділення №2розповів, що рак грудей – найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок на Волині.Про це йшлося під час прес-конференції у Волинському обласному медичному центрі онкології сьогодні, 31 січня.За словами Володимира Федорчука, у 2019 році вперше діагностували рак молочної залози у 300 жінок в області. Цей показник майже такий же, як і у 2018 році. Із цієї кількості 80% випадків були діагностовано на 1-2 стадіях раку, на 3-4 стадії – 20%.Важливим показником роботи лікарів-мамологів є відсоток п’ятирічного виживання пацієнтів. У Волинському обласному медичному онкоцентрі цей показник становить майже 66%.«Це дуже хороший показник. Наприклад, у сусідній Польщі п’ятирічне виживання становить трохи більше 70%. Хочемо їх хоча б наздогнати», - сказав лікар-мамолог.Володимир Федорчук зауважив, що лікарі-мамологи намагаються робити все, аби зберегти хворим пацієнткам малочні залози та не видаляти їх повністю.«Цьогоріч одна жінка спротезована, в якої був рак молочної залози. Поставили імпланти. Ми такі операції робимо. Ще один показник роботи відділення, яке я очолюю, це те, що відділення зробило 50% органозберігаючих операцій, тобто видалення не всього органу, а лише частини. Для прикладу, Інститут раку має цей показник 52%», - розповів Федорчук.Згодом лікар додав, що загалом у 2019 році прооперували 240 жінок з раком грудей, тобто 120 з них вдалося не видаляти уражену пухлиною молочну залозу повністю.Лікар-мамолог додав, що вік жінок, які хворіють на рак грудей на Волині, дуже різний: від 30 до 88 років (з практики волинських онкологів).За його словами, рак грудей може бути і спадковою хворобою. За приблизними підрахунками, приблизно 10% із жінок, які мають цю недугу, отримали її саме генетично.Володимир Федорчук зауважив, що жінки мають хоча б на рік ходити на обстеження до лікаря-мамолога. Це дозволить виявити проблему на ранній стадії, а отже гарантуватиме успішне лікування.Нагадаємо,Наприкінці 2019 року на обліку перебувало 23 516 осіб зі злоякісним новоутворенням. Торік від злоякісних пухлин померли 1496 волинян.У п'ятірці найпоширеніших онкологічних захворювань серед волинян загалом – немеланомні злоякісні новоутворення шкіри, молочної залози (рак грудей), легень, прямої кишки, ректосигмоїдного з’єднання і ануса, а також шлунка.Натомість найпоширенішими видами раку у чоловіків на Волині є злоякісні новоутворення легень, передміхурової залози, немеланомні злоякісні новоутворення шкіри, рак шлунка, нирок. Серед жінок – рак грудей (на першому місці), немеланомні злоякісні новоутворення шкіри, рак матки, яєчників, прямої кишки, ректосигмоїдного з’єднання і ануса.