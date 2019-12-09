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На Волині «працівник» банку видурив у пенсіонерки 14 тисяч

На Волині «працівник» банку видурив у пенсіонерки 14 тисяч
Волинська пенсіонерка через свою довірливість стала жертвою шахраїв.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

Не зважаючи на постійні застереження поліцейських нікому не повідомляти номери банківських карток по телефону, шахраї відшукали чергову довірливу жертву на Горохівщині. Нею стала 68-річна жителька села Ковбань.

Пенсіонерка повірила переконливому «працівникові» банку про блокування її картки і продиктувала всі цифри, потрібні дурисвітові.

Здобиччю ошуканців стали 14000 гривень.

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Теги: Волинь, шахраї
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