На Волині «працівник» банку видурив у пенсіонерки 14 тисяч





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Не зважаючи на постійні застереження поліцейських нікому не повідомляти номери банківських карток по телефону, шахраї відшукали чергову довірливу жертву на Горохівщині. Нею стала 68-річна жителька села Ковбань.



Пенсіонерка повірила переконливому «працівникові» банку про блокування її картки і продиктувала всі цифри, потрібні дурисвітові.



Здобиччю ошуканців стали 14000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська пенсіонерка через свою довірливість стала жертвою шахраїв.Про це повідомляє газета "Волинь-нова".Не зважаючи на постійні застереження поліцейських нікому не повідомляти номери банківських карток по телефону, шахраї відшукали чергову довірливу жертву на Горохівщині. Нею стала 68-річна жителька села Ковбань.Пенсіонерка повірила переконливому «працівникові» банку про блокування її картки і продиктувала всі цифри, потрібні дурисвітові.Здобиччю ошуканців стали 14000 гривень.

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