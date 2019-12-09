На Волині «працівник» банку видурив у пенсіонерки 14 тисяч
Сьогодні, 11:33
Волинська пенсіонерка через свою довірливість стала жертвою шахраїв.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
Не зважаючи на постійні застереження поліцейських нікому не повідомляти номери банківських карток по телефону, шахраї відшукали чергову довірливу жертву на Горохівщині. Нею стала 68-річна жителька села Ковбань.
Пенсіонерка повірила переконливому «працівникові» банку про блокування її картки і продиктувала всі цифри, потрібні дурисвітові.
Здобиччю ошуканців стали 14000 гривень.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
Не зважаючи на постійні застереження поліцейських нікому не повідомляти номери банківських карток по телефону, шахраї відшукали чергову довірливу жертву на Горохівщині. Нею стала 68-річна жителька села Ковбань.
Пенсіонерка повірила переконливому «працівникові» банку про блокування її картки і продиктувала всі цифри, потрібні дурисвітові.
Здобиччю ошуканців стали 14000 гривень.
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