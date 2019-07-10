У 2019 році скоротилося населення Волині
Сьогодні, 07:36
Станом на 1 грудня 2019 року на Волині зменшилась чисельність населення.
Про це повідомляє Генеральне управління статистики у Волинській області.
Так, у січні–листопаді 2019 року чисельність наявного населення зменшилась на 3509 осіб та на 1 грудня 2019 року становила 1031,8 тисяч осіб.
Також за даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2019 року становила 7,9 тисяч осіб.
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Про це повідомляє Генеральне управління статистики у Волинській області.
Так, у січні–листопаді 2019 року чисельність наявного населення зменшилась на 3509 осіб та на 1 грудня 2019 року становила 1031,8 тисяч осіб.
Також за даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2019 року становила 7,9 тисяч осіб.
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