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У 2019 році скоротилося населення Волині

У 2019 році скоротилося населення Волині
Станом на 1 грудня 2019 року на Волині зменшилась чисельність населення.

Про це повідомляє Генеральне управління статистики у Волинській області.

Так, у січні–листопаді 2019 року чисельність наявного населення зменшилась на 3509 осіб та на 1 грудня 2019 року становила 1031,8 тисяч осіб.

Також за даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2019 року становила 7,9 тисяч осіб.

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Теги: населення, Волинь
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