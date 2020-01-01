У 21-річного хлопця з Луцька виявили рак: потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 15:28
21-річний лучанин Зажицький Дарій потребує дороговартісного лікування. Діагноз – лімфома крові. У нього виявили пухлини у правій та лівій ділянках головного мозку.
Хлопець перебуває у Національному Інституті Раку в Києві. Для лікування потрібно понад 200 000 тисяч гривень, - пише Перший.
Дарій вже пройшов першу хіміотерапію з 5-8 потрібних. З усієї потрібної суми зібрали лише невелику частину.
Реквізити для допомоги: 4149 4993 4412 6287 Зажицький Дарій Русланович 5375414102545711 Монобанк
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Хлопець перебуває у Національному Інституті Раку в Києві. Для лікування потрібно понад 200 000 тисяч гривень, - пише Перший.
Дарій вже пройшов першу хіміотерапію з 5-8 потрібних. З усієї потрібної суми зібрали лише невелику частину.
Реквізити для допомоги: 4149 4993 4412 6287 Зажицький Дарій Русланович 5375414102545711 Монобанк
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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