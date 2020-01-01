У 21-річного хлопця з Луцька виявили рак: потрібні кошти на лікування

Зажицький Дарій потребує дороговартісного лікування. Діагноз – лімфома крові. У нього виявили пухлини у правій та лівій ділянках головного мозку.



Хлопець перебуває у Національному Інституті Раку в Києві. Для лікування потрібно понад 200 000 тисяч гривень, - пише



Дарій вже пройшов першу хіміотерапію з 5-8 потрібних. З усієї потрібної суми зібрали лише невелику частину.



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