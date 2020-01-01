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У 21-річного хлопця з Луцька виявили рак: потрібні кошти на лікування

У 21-річного хлопця з Луцька виявили рак: потрібні кошти на лікування
21-річний лучанин Зажицький Дарій потребує дороговартісного лікування. Діагноз – лімфома крові. У нього виявили пухлини у правій та лівій ділянках головного мозку.

Хлопець перебуває у Національному Інституті Раку в Києві. Для лікування потрібно понад 200 000 тисяч гривень, - пише Перший.

Дарій вже пройшов першу хіміотерапію з 5-8 потрібних. З усієї потрібної суми зібрали лише невелику частину.

Реквізити для допомоги: 4149 4993 4412 6287 Зажицький Дарій Русланович 5375414102545711 Монобанк

У 21-річного хлопця з Луцька виявили рак: потрібні кошти на лікування
У 21-річного хлопця з Луцька виявили рак: потрібні кошти на лікування
У 21-річного хлопця з Луцька виявили рак: потрібні кошти на лікування

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Теги: кошти, лікування, хлопець, Луцьк
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