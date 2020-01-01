Ніхто вас не буде бити, – Шпига звернувся до базарників
Сьогодні, 15:15
Керівник ГУНП Петро Шпига заявив, що на Центральному ринку поліцейські не допустять провокацій.
«Я вас запевняю, що ніхто вас бити не буде, ніхто ніяких протиправних дій вчиняти не буде. Я вам гарантую. Поліція там буде день і ніч», - наголосив Шпига.
Підприємці попросили усунути від виконання обов'язків Юлію Сиротинську на час розслідування. В.о. мера Луцька обіцяв «розібратися і діяти в межах повноважень».
Окрім того, у п'ятницю відбудеться зустріч в ОДА, де обговорюватимуть питання ринку.
Станом на 15:15 мітингувальники розблокували приміщення Луцької міської ради, муніципальної варти та вулицю Богдана Хмельницького.
На Центральному ринку до запланованої 7 лютого зустрічі в ОДА залишатимуться чергувати підприємці.
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«Я вас запевняю, що ніхто вас бити не буде, ніхто ніяких протиправних дій вчиняти не буде. Я вам гарантую. Поліція там буде день і ніч», - наголосив Шпига.
Підприємці попросили усунути від виконання обов'язків Юлію Сиротинську на час розслідування. В.о. мера Луцька обіцяв «розібратися і діяти в межах повноважень».
Окрім того, у п'ятницю відбудеться зустріч в ОДА, де обговорюватимуть питання ринку.
Станом на 15:15 мітингувальники розблокували приміщення Луцької міської ради, муніципальної варти та вулицю Богдана Хмельницького.
На Центральному ринку до запланованої 7 лютого зустрічі в ОДА залишатимуться чергувати підприємці.
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