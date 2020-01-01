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Ніхто вас не буде бити, – Шпига звернувся до базарників

Ніхто вас не буде бити, – Шпига звернувся до базарників
Керівник ГУНП Петро Шпига заявив, що на Центральному ринку поліцейські не допустять провокацій.

«Я вас запевняю, що ніхто вас бити не буде, ніхто ніяких протиправних дій вчиняти не буде. Я вам гарантую. Поліція там буде день і ніч», - наголосив Шпига.

Підприємці попросили усунути від виконання обов'язків Юлію Сиротинську на час розслідування. В.о. мера Луцька обіцяв «розібратися і діяти в межах повноважень».

Окрім того, у п'ятницю відбудеться зустріч в ОДА, де обговорюватимуть питання ринку.

Станом на 15:15 мітингувальники розблокували приміщення Луцької міської ради, муніципальної варти та вулицю Богдана Хмельницького.

На Центральному ринку до запланованої 7 лютого зустрічі в ОДА залишатимуться чергувати підприємці.

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Теги: протести базарників, знесення Старого ринку
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