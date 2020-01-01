Ніхто вас не буде бити, – Шпига звернувся до базарників

Керівник ГУНПзаявив, що на Центральному ринку поліцейські не допустять провокацій.«Я вас запевняю, що ніхто вас бити не буде, ніхто ніяких протиправних дій вчиняти не буде. Я вам гарантую. Поліція там буде день і ніч», - наголосив Шпига.Підприємці попросили усунути від виконання обов'язківна час розслідування. В.о. мера Луцька обіцяв «розібратися і діяти в межах повноважень».Окрім того, у п'ятницю відбудеться зустріч в ОДА, де обговорюватимуть питання ринку.Станом на 15:15 мітингувальники розблокували приміщення Луцької міської ради, муніципальної варти та вулицю Богдана Хмельницького.На Центральному ринку до запланованої 7 лютого зустрічі в ОДА залишатимуться чергувати підприємці.