Після сутички на Старому ринку двох людей госпіталізували з черепно-мозковими травмами





Про це Андрій Смольянінов.



З його слів, одному чоловікові надали допомогу в травмпункті і він пішов лікуватися амбулаторно додому. Двох інших – госпіталізували з черепно-мозковими травмами.



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"Двоє було госпіталізовано у відділення нейрохірургії з черепно-мозковими травмами. На ранок – один із пацієнтів відмовився від подальшого обстеження і лікування, другий пацієнт продовжує лікування у відділенні нейрохірургії. З госпіталізованих один із працівників поліції, інший – просто громадянин. Пацієнт, який знаходиться на лікуванні спілкуватися із пресою відмовляється.", - розповідає Андрій Смольянінов.



Фельдшерка з карети швидкої допомоги, яка цієї ночі чергувала на Центральному ринку, розповіла, що загалом за медичною допомогою зверталися п'ятеро людей.



Нагадаємо, 4 лютого,

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