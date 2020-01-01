вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Після сутички на Старому ринку двох людей госпіталізували з черепно-мозковими травмами

Після сутички на Старому ринку двох людей госпіталізували з черепно-мозковими травмами
З Центрального ринку вночі до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні доставили трьох травмованих.

Про це Суспільному розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи медзакладу Андрій Смольянінов.

З його слів, одному чоловікові надали допомогу в травмпункті і він пішов лікуватися амбулаторно додому. Двох інших – госпіталізували з черепно-мозковими травмами.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Двоє було госпіталізовано у відділення нейрохірургії з черепно-мозковими травмами. На ранок – один із пацієнтів відмовився від подальшого обстеження і лікування, другий пацієнт продовжує лікування у відділенні нейрохірургії. З госпіталізованих один із працівників поліції, інший – просто громадянин. Пацієнт, який знаходиться на лікуванні спілкуватися із пресою відмовляється.", - розповідає Андрій Смольянінов.

Фельдшерка з карети швидкої допомоги, яка цієї ночі чергувала на Центральному ринку, розповіла, що загалом за медичною допомогою зверталися п'ятеро людей.

Нагадаємо, 4 лютого, пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Старий ринок, Луцьк, скандал, травми
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькрада не повідомляла поліцію про наміри зносити Старий ринок. ОФІЦІЙНА ЗАЯВА
Сьогодні, 18:24
На «Ягодині» у причепі автомобіля знайшли незадекларований одяг. ФОТО
Сьогодні, 18:15
Після сутички на Старому ринку двох людей госпіталізували з черепно-мозковими травмами
Сьогодні, 18:10
На вулиці Конякіна у Луцьку з підвалу дістали мертвого чоловіка: особу встановлюють
Сьогодні, 17:56
У День святого Валентина на Волині можна буде одружитися уночі
Сьогодні, 17:32
Схожі новини
Мітингувальники біля офісу муніципалів вимагають зустрічі з Юлією Сиротинською. ОНОВЛЕНО Мітингувальники біля офісу муніципалів вимагають зустрічі з Юлією Сиротинською. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:56
У Луцьку базарники штурмують міську раду. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО У Луцьку базарники штурмують міську раду. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:45
Луцькрада поскаржиться Авакову на Шпигу через події на Старому ринку Луцькрада поскаржиться Авакову на Шпигу через події на Старому ринку
Сьогодні, 10:19
Розпочали знесення Старого ринку: поліція затримала 15 людей, підприємці перекрили дорогу. ФОТО Розпочали знесення Старого ринку: поліція затримала 15 людей, підприємці перекрили дорогу. ФОТО
04 лютий, 23:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці зможуть відновити втрачене посвідчення водія онлайн
Сьогодні, 18:30
 0
Луцькрада не повідомляла поліцію про наміри зносити Старий ринок. ОФІЦІЙНА ЗАЯВА
Сьогодні, 18:24
 0
На «Ягодині» у причепі автомобіля знайшли незадекларований одяг. ФОТО
Сьогодні, 18:15
 0
Після сутички на Старому ринку двох людей госпіталізували з черепно-мозковими травмами
Сьогодні, 18:10
 0
На вулиці Конякіна у Луцьку з підвалу дістали мертвого чоловіка: особу встановлюють
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8