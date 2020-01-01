У Луцьку жінка померла від пневмонії
Сьогодні, 14:41
Днями від пневмонії померла 49-річна лучанка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у Волинському обласному лабораторному центрі.
Директор цієї установи Наталія Янко розповіла, що жінка померла від двобічної негоспітальної (виникла в позалікарняних умовах) пневмонії.
Збудник пневмонії, від якої померла лучанка, наразі невідомий, проводять вірусологічне дослідження.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у Волинському обласному лабораторному центрі.
Директор цієї установи Наталія Янко розповіла, що жінка померла від двобічної негоспітальної (виникла в позалікарняних умовах) пневмонії.
Збудник пневмонії, від якої померла лучанка, наразі невідомий, проводять вірусологічне дослідження.
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