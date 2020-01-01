У Луцьку жінка померла від пневмонії





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у Волинському обласному лабораторному центрі.



Директор цієї установи Наталія Янко розповіла, що жінка померла від двобічної негоспітальної (виникла в позалікарняних умовах) пневмонії.



Збудник пневмонії, від якої померла лучанка, наразі невідомий, проводять вірусологічне дослідження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями від пневмонії померла 49-річна лучанка.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у Волинському обласному лабораторному центрі.Директор цієї установирозповіла, що жінка померла від двобічної негоспітальної (виникла в позалікарняних умовах) пневмонії.Збудник пневмонії, від якої померла лучанка, наразі невідомий, проводять вірусологічне дослідження.

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