вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку жінка померла від пневмонії

У Луцьку жінка померла від пневмонії
Днями від пневмонії померла 49-річна лучанка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у Волинському обласному лабораторному центрі.

Директор цієї установи Наталія Янко розповіла, що жінка померла від двобічної негоспітальної (виникла в позалікарняних умовах) пневмонії.

Збудник пневмонії, від якої померла лучанка, наразі невідомий, проводять вірусологічне дослідження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пневмонія, смерть, Луцьк, Наталія Янко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Квартиру ще не купив, а знижку вже маєш: «Інвестор» оголосив про вигідну акцію. ФОТО*
Сьогодні, 15:07
Через сильні снігопади на кордоні з Молдовою закрили кілька пунктів пропуску. ФОТО
Сьогодні, 14:58
У Луцьку жінка померла від пневмонії
Сьогодні, 14:41
Хочуть перейменувати декілька волинських коледжів. СПИСОК
Сьогодні, 14:30
Волиняни перекрили трасу перед Устилугом: деталі акції протесту. ФОТО
Сьогодні, 14:17
Схожі новини
На Волині у 10-річного хлопчика виявили свинячий грип На Волині у 10-річного хлопчика виявили свинячий грип
Сьогодні, 15:52
Затримали водія, який збив на смерть 23-річну дівчину у Копачівці Затримали водія, який збив на смерть 23-річну дівчину у Копачівці
28 січень, 12:30
Маленьку дівчинку, яку батьки забули у візочку на вулиці у Луцьку, годували «мівіною». ВІДЕО Маленьку дівчинку, яку батьки забули у візочку на вулиці у Луцьку, годували «мівіною». ВІДЕО
26 січень, 12:41
Волонтери просять відгукнутися охочих провести загиблого воїна з Рівного до Луцька Волонтери просять відгукнутися охочих провести загиблого воїна з Рівного до Луцька
23 січень, 21:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
Сьогодні, 09:33
 1
Будемо діяти таким же методом і способом, – Сиротинська про знесення Старого ринку
Сьогодні, 16:09
 0
У Луцьку п'ять СБУшників та два прикордонники отримають квартири
Сьогодні, 16:00
 0
На Волині у 10-річного хлопчика виявили свинячий грип
Сьогодні, 15:52
 0
Підприємцю, який не захотів повернути ставок громаді під Луцьком, «світить» до 3 років тюрми
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8