На Волині у 10-річного хлопчика виявили свинячий грип





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.



Керівниця установи Наталія Янко розповіла, що дитина мала пневмонію через цей вірус грипу й перебувала на лікуванні у медзакладі. Але, за її інформацією, хлопчик вже одужав.



Нагадаємо, днями у Луцьку від пневмонії померла 49-річна жінка. Збудник пневмонії, від якої померла лучанка, наразі невідомий, проводять вірусологічне дослідження.



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