На Волині у 10-річного хлопчика виявили свинячий грип
Сьогодні, 15:52
У Маневичах в 10-річного хлопчика виявили вірус грипу А (H1N1), що відомий як свинячий грип.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.
Керівниця установи Наталія Янко розповіла, що дитина мала пневмонію через цей вірус грипу й перебувала на лікуванні у медзакладі. Але, за її інформацією, хлопчик вже одужав.
Нагадаємо, днями у Луцьку від пневмонії померла 49-річна жінка. Збудник пневмонії, від якої померла лучанка, наразі невідомий, проводять вірусологічне дослідження.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.
Керівниця установи Наталія Янко розповіла, що дитина мала пневмонію через цей вірус грипу й перебувала на лікуванні у медзакладі. Але, за її інформацією, хлопчик вже одужав.
Нагадаємо, днями у Луцьку від пневмонії померла 49-річна жінка. Збудник пневмонії, від якої померла лучанка, наразі невідомий, проводять вірусологічне дослідження.
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