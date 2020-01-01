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На Волині у 10-річного хлопчика виявили свинячий грип

На Волині у 10-річного хлопчика виявили свинячий грип
У Маневичах в 10-річного хлопчика виявили вірус грипу А (H1N1), що відомий як свинячий грип.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.

Керівниця установи Наталія Янко розповіла, що дитина мала пневмонію через цей вірус грипу й перебувала на лікуванні у медзакладі. Але, за її інформацією, хлопчик вже одужав.

Нагадаємо, днями у Луцьку від пневмонії померла 49-річна жінка. Збудник пневмонії, від якої померла лучанка, наразі невідомий, проводять вірусологічне дослідження.

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Теги: грип, пневмонія, Маневичі, свинячий грип, Луцьк
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