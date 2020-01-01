Смерть від пневмонії у Луцьку: повідомили, що спричинило трагедію





Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.



Нагадаємо, раніше директор цієї установи Наталія Янко розповіла, що жінка померла від двобічної негоспітальної (виникла в позалікарняних умовах) пневмонії.



Наразі ж відомо, що жінка померла від ускладнень грипу типу А(Н1)pdm09. Саме ця недуга стала причиною пневмонії. Це підтвердили методом полімеразної ланцюгової реакції.



З власних достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що померла була вихователькою у дитсадку.



Редакція висловлює щирі співчуття рідним та боизьким померлої.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями від пневмонії померла 49-річна лучанка. Наразі відомо, ускладненням якої хвороби стало запалення легень.Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.Нагадаємо, раніше директор цієї установирозповіла, щоНаразі ж відомо, що жінка померла від ускладнень грипу типу А(Н1)pdm09. Саме ця недуга стала причиною пневмонії. Це підтвердили методом полімеразної ланцюгової реакції.З власних достовірних джерелвідомо, що померла була вихователькою у дитсадку.Редакція висловлює щирі співчуття рідним та боизьким померлої.

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