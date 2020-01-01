Смерть від пневмонії у Луцьку: повідомили, що спричинило трагедію
Сьогодні, 08:19
Днями від пневмонії померла 49-річна лучанка. Наразі відомо, ускладненням якої хвороби стало запалення легень.
Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.
Нагадаємо, раніше директор цієї установи Наталія Янко розповіла, що жінка померла від двобічної негоспітальної (виникла в позалікарняних умовах) пневмонії.
Наразі ж відомо, що жінка померла від ускладнень грипу типу А(Н1)pdm09. Саме ця недуга стала причиною пневмонії. Це підтвердили методом полімеразної ланцюгової реакції.
З власних достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що померла була вихователькою у дитсадку.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним та боизьким померлої.
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Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.
Нагадаємо, раніше директор цієї установи Наталія Янко розповіла, що жінка померла від двобічної негоспітальної (виникла в позалікарняних умовах) пневмонії.
Наразі ж відомо, що жінка померла від ускладнень грипу типу А(Н1)pdm09. Саме ця недуга стала причиною пневмонії. Це підтвердили методом полімеразної ланцюгової реакції.
З власних достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що померла була вихователькою у дитсадку.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним та боизьким померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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