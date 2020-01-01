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Смерть від пневмонії у Луцьку: повідомили, що спричинило трагедію

Смерть від пневмонії у Луцьку: повідомили, що спричинило трагедію
Днями від пневмонії померла 49-річна лучанка. Наразі відомо, ускладненням якої хвороби стало запалення легень.

Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.

Нагадаємо, раніше директор цієї установи Наталія Янко розповіла, що жінка померла від двобічної негоспітальної (виникла в позалікарняних умовах) пневмонії.

Наразі ж відомо, що жінка померла від ускладнень грипу типу А(Н1)pdm09. Саме ця недуга стала причиною пневмонії. Це підтвердили методом полімеразної ланцюгової реакції.

З власних достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що померла була вихователькою у дитсадку.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним та боизьким померлої.

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Теги: пневмонія, смерть, Луцьк, Наталія Янко
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