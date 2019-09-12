Чи безпечні пологи без болю та скільки коштують: відповіді луцького анестезіолога

Наталія Смаль вирішила народити свою першу дитину під епідуральною аналгезією, тобто – без болю.



Дівчинка вагою 3425 кг з’явилася на світ у Волинському обласному перинатальному центрі 27 січня, інформує



«Я розуміла, що буде боляче, але не розуміла, наскільки. Коли почалися перейми, я була без аналгезії. Але на певному етапі зрозуміла, що не можу більше терпіти. Я знала, що є такий метод знеболення, як епідуральна аналгезія, проте не була впевнена, чи вона мені знадобиться. Я не можу сказати, що це повністю зняло біль, він відчувається, але стає таким, що його можна стерпіти. Це дуже полегшує стан, приходиш до тями, починаєш чути лікарів. Це й пологи пришвидшило», – стверджує Наталія Смаль.



Пологи без болю – це не міф. І якщо ще з десяток років тому про це говорили мало, то тепер будь-яка жінка може дозволити собі відчути радість появи на світ свого малюка без тяжких мук. У всьому світі уже давно використовують епідуральну аналгезію, яка стала новим етапом і справжнім проривом в історії знеболення пологів. Вперше була застосована у 1949 році.



Як використовують епідуральну аналгезію у Луцьку, розповів завідувач відділенням анестезіології Волинського обласного перинатального центру Іван Вороблевський. І він запевняє: це – недорого та безпечно.



– То що таке епідуральна анестезія?



– Правильно все ж казати епідуральна аналгезія, тобто знеболення. Бо анестезія – це наркоз. Епідуральний простір – це простір без рідини і крові розміром приблизно 0,4-0,5 сантиметра. Так зване порожнє місце в середині тіла, яке розташоване вздовж всього хребта і не має нервових закінчень. Сюди вводиться епідуральний катетер. Далі фіксується лейкопластиром на спині у жінки, виводиться на передпліччя і у цей фільтр ми вводимо анестетик. Такий процес має певне коло: ми поставили катетер,провели першу дозу знеболення. Цієї дози може вистачити на 40 хвилин, комусь – до півтори години. Кожна жінка індивідуальна і має свій поріг чутливості. При потребі ми вводимо кілька знеболювальних доз. Максимум, що доводилося вводити, – 7 доз. Сама процедура є абсолютно не болюча.



– Чи безпечні пологи без болю?



– Будь-яке оперативне втручання несе за собою небезпеку. Але це втручання робить фахівець, то, як правило, ніяких негативних наслідків бути не повинно. З цим методом я уже працюю близько 10 років, ускладнень не було. Тому думати про них не варто. Взагалі епідуральне знеболення не має ніякого контакту з кров’ю. Якби це впливало на плід, то його не робили б у всьому світі. Франція, Німеччина, Польща – тут до 80% пологів знеболюють. Тобто є різні міфи, але виходити потрібно з практики. Якби протипоказання були підтвердженні, то все було б, як раніше: жінка народжувала в болі, то хай так і народжує. В Америці приблизно 95-96% народжують під епідуральним знеболенням. Американки примхливі, вони не хочуть терпіти болю. В києвському приватному родильному домі «Лелека» за минулий рік 75% пологів із знеболенням було. Перинатальний центр працює з вересня, було зроблено приблизно 50 знеболень, це – 17-18% . Показник, звичайно, поки що не високий.



– Метод знеболення існує давно. Чому про нього так широко почали говорити відносно недавно? Я б навіть сказала, з відкриттям перинатальнго центру.



– Я не можу сказати, чому у луцькому пологовому його не практикували. Я там 3 роки працював, але ті випадки, коли я робив знеболювання, можна порахувати на пальцях однієї руки. Коли прийшов працювати у перинатальний, поставив собі за мету: жінка повинна народжувати без болю. Сьогодні у нашому центрі практично всі лікарі відділення анестезіології вміють робити епідуральну аналгезію. Кожна жінка, яка 9 місяців виношує дитину, знає, що наступить той день, коли вона буде народжувати, і готується до цього дня. Вона стоїть на обліку, ходить у жіночу консультацію і у лікаря може запитати, чи можна їй народжувати з методом знеболення, які плюси і мінуси цього. На «Школі відповідального батьківства» майбутнім батькам ми розказуємо про те, що є дійсно пологи без болю. Жінки багато розпитують і ми даємо відповіді на всі питання. Буває так, що у жінки високий артеріальний тиск, тому просто так їй народжувати небезпечно. Під час пологів жінці болить, психоемоційно вона неврівноважена, тому й так автоматично піднімається тиск. Його підвищення є показом для застосування епідуральної аналгезії, яка понизить тиск. Тобто таку аналгезію можна робити не тільки тоді, коли жінці болить, а й з лікувальною метою.



– Які можуть бути протипоказання для проведення епідуральної аналгезії?



– У першу чергу, це алергія на місцевий анестетик. Протипоказання може бути і те, що у районі поперекового відділу хребта є якісь інфекційні пошкодження, фурункули, карбункули. Ну і коли у жінки якісь анатомічні особливості, наприклад, дуже виражений сколіоз. Тобто для лікарів через це просто неможливо виконати саму процедуру. Це ж не просто м’язево вколоти ін’єкцію. Людина, як виконує цю процедуру, повинна мати навички і брати на себе відповідальність.



– Чи контролює жінка процес пологів?



– Контроль ведуть, у першу чергу, акушер-гінеколог, акушерка і анестезіолог. Сама жінка відчуває перейми. Це не означає, що ми знімаємо біль і знімаємо перейми. Жінка все відчуває, просто їй не болить. Так само, як ви у стоматолога відчуваєте, що вам щось роблять із зубом, але болю немає.



– Іване Ярославовичу, а чи правда те, що через введення знеболення затягується природній процес пологів?



– Деяка література пише, що затягує на 14 хвилин. Особисто я вважаю, що навіть прискорюється природній процес пологів. Якщо при нормі у жінки йде відкриття матки 1 сантиметр в годину, то після знеболення, при відкритті більше 5 сантиметрів, часто народжують за якихось 40 хвилин. Взагалі знеболення жінка починає відчувати на 5-6 хвилині після його введення. Буває так, що жінка поступає з відкриттям до 9 сантиметрів, то їй робити знеболення уже не варто. Бо за годину-дві вона народить.



– А скільки коштує у вашому центрі народити дитину, не відчуваючи болю?



– Німецький епідуральний набір «BIBRAUN» коштує в районі 980 гривень. Сюди входить анестетик, лідокаїн для знеболення шкіри, стерильна плівка, лейкопластир, шприци і сам катетер гнучкий. Дешевші набори – в межах 700 гривень. Також є турецькі – за 300 гривень. Але де є відповідальність за двох людей, то, на мою думку, економити не доцільно. Я проводив епідуральні аналгезії дешевшими наборами, мені не сподобалося. Усі ці набори є у наших аптеках. Десь так, по місту, я не знаю, чи вдасться знайти, можливо, просто замовити в якійсь аптеці.



– А які взагалі існують методи знеболення і чому епідуральна, на вашу думку, є найліпшою?



– Для знеболення можна використовувати закись азоту з повітрям у співвідношенні 50:50. Але враховуючи те, що у нас завод, який переробляє закись, закрили, то в Україні немає де купити. Можна використовувати наркотичні анальгетики, але ми їх вводимо у м’яз чи в вену. Відповідно все потрапляє у кров. Є такі метод знеболення, як психотерапія музика, ванна, масаж, дивитися, як плавають дельфіни. Проте епідуральна аналгезія – золотий вибір. Аналогів, щоб було ще краще, немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкавирішила народити свою першу дитину під епідуральною аналгезією, тобто – без болю.Дівчинка вагою 3425 кг з’явилася на світ у Волинському обласному перинатальному центрі 27 січня, інформує Конкурент «Я розуміла, що буде боляче, але не розуміла, наскільки. Коли почалися перейми, я була без аналгезії. Але на певному етапі зрозуміла, що не можу більше терпіти. Я знала, що є такий метод знеболення, як епідуральна аналгезія, проте не була впевнена, чи вона мені знадобиться. Я не можу сказати, що це повністю зняло біль, він відчувається, але стає таким, що його можна стерпіти. Це дуже полегшує стан, приходиш до тями, починаєш чути лікарів. Це й пологи пришвидшило», – стверджує Наталія Смаль.Пологи без болю – це не міф. І якщо ще з десяток років тому про це говорили мало, то тепер будь-яка жінка може дозволити собі відчути радість появи на світ свого малюка без тяжких мук. У всьому світі уже давно використовують епідуральну аналгезію, яка стала новим етапом і справжнім проривом в історії знеболення пологів. Вперше була застосована у 1949 році.Як використовують епідуральну аналгезію у Луцьку, розповів завідувач відділенням анестезіології Волинського обласного перинатального центру. І він запевняє: це – недорого та безпечно.– Правильно все ж казати епідуральна аналгезія, тобто знеболення. Бо анестезія – це наркоз. Епідуральний простір – це простір без рідини і крові розміром приблизно 0,4-0,5 сантиметра. Так зване порожнє місце в середині тіла, яке розташоване вздовж всього хребта і не має нервових закінчень. Сюди вводиться епідуральний катетер. Далі фіксується лейкопластиром на спині у жінки, виводиться на передпліччя і у цей фільтр ми вводимо анестетик. Такий процес має певне коло: ми поставили катетер,провели першу дозу знеболення. Цієї дози може вистачити на 40 хвилин, комусь – до півтори години. Кожна жінка індивідуальна і має свій поріг чутливості. При потребі ми вводимо кілька знеболювальних доз. Максимум, що доводилося вводити, – 7 доз. Сама процедура є абсолютно не болюча.– Будь-яке оперативне втручання несе за собою небезпеку. Але це втручання робить фахівець, то, як правило, ніяких негативних наслідків бути не повинно. З цим методом я уже працюю близько 10 років, ускладнень не було. Тому думати про них не варто. Взагалі епідуральне знеболення не має ніякого контакту з кров’ю. Якби це впливало на плід, то його не робили б у всьому світі. Франція, Німеччина, Польща – тут до 80% пологів знеболюють. Тобто є різні міфи, але виходити потрібно з практики. Якби протипоказання були підтвердженні, то все було б, як раніше: жінка народжувала в болі, то хай так і народжує. В Америці приблизно 95-96% народжують під епідуральним знеболенням. Американки примхливі, вони не хочуть терпіти болю. В києвському приватному родильному домі «Лелека» за минулий рік 75% пологів із знеболенням було. Перинатальний центр працює з вересня, було зроблено приблизно 50 знеболень, це – 17-18% . Показник, звичайно, поки що не високий.– Я не можу сказати, чому у луцькому пологовому його не практикували. Я там 3 роки працював, але ті випадки, коли я робив знеболювання, можна порахувати на пальцях однієї руки. Коли прийшов працювати у перинатальний, поставив собі за мету: жінка повинна народжувати без болю. Сьогодні у нашому центрі практично всі лікарі відділення анестезіології вміють робити епідуральну аналгезію. Кожна жінка, яка 9 місяців виношує дитину, знає, що наступить той день, коли вона буде народжувати, і готується до цього дня. Вона стоїть на обліку, ходить у жіночу консультацію і у лікаря може запитати, чи можна їй народжувати з методом знеболення, які плюси і мінуси цього. На «Школі відповідального батьківства» майбутнім батькам ми розказуємо про те, що є дійсно пологи без болю. Жінки багато розпитують і ми даємо відповіді на всі питання. Буває так, що у жінки високий артеріальний тиск, тому просто так їй народжувати небезпечно. Під час пологів жінці болить, психоемоційно вона неврівноважена, тому й так автоматично піднімається тиск. Його підвищення є показом для застосування епідуральної аналгезії, яка понизить тиск. Тобто таку аналгезію можна робити не тільки тоді, коли жінці болить, а й з лікувальною метою.– У першу чергу, це алергія на місцевий анестетик. Протипоказання може бути і те, що у районі поперекового відділу хребта є якісь інфекційні пошкодження, фурункули, карбункули. Ну і коли у жінки якісь анатомічні особливості, наприклад, дуже виражений сколіоз. Тобто для лікарів через це просто неможливо виконати саму процедуру. Це ж не просто м’язево вколоти ін’єкцію. Людина, як виконує цю процедуру, повинна мати навички і брати на себе відповідальність.– Контроль ведуть, у першу чергу, акушер-гінеколог, акушерка і анестезіолог. Сама жінка відчуває перейми. Це не означає, що ми знімаємо біль і знімаємо перейми. Жінка все відчуває, просто їй не болить. Так само, як ви у стоматолога відчуваєте, що вам щось роблять із зубом, але болю немає.– Деяка література пише, що затягує на 14 хвилин. Особисто я вважаю, що навіть прискорюється природній процес пологів. Якщо при нормі у жінки йде відкриття матки 1 сантиметр в годину, то після знеболення, при відкритті більше 5 сантиметрів, часто народжують за якихось 40 хвилин. Взагалі знеболення жінка починає відчувати на 5-6 хвилині після його введення. Буває так, що жінка поступає з відкриттям до 9 сантиметрів, то їй робити знеболення уже не варто. Бо за годину-дві вона народить.– Німецький епідуральний набір «BIBRAUN» коштує в районі 980 гривень. Сюди входить анестетик, лідокаїн для знеболення шкіри, стерильна плівка, лейкопластир, шприци і сам катетер гнучкий. Дешевші набори – в межах 700 гривень. Також є турецькі – за 300 гривень. Але де є відповідальність за двох людей, то, на мою думку, економити не доцільно. Я проводив епідуральні аналгезії дешевшими наборами, мені не сподобалося. Усі ці набори є у наших аптеках. Десь так, по місту, я не знаю, чи вдасться знайти, можливо, просто замовити в якійсь аптеці.– Для знеболення можна використовувати закись азоту з повітрям у співвідношенні 50:50. Але враховуючи те, що у нас завод, який переробляє закись, закрили, то в Україні немає де купити. Можна використовувати наркотичні анальгетики, але ми їх вводимо у м’яз чи в вену. Відповідно все потрапляє у кров. Є такі метод знеболення, як психотерапія музика, ванна, масаж, дивитися, як плавають дельфіни. Проте епідуральна аналгезія – золотий вибір. Аналогів, щоб було ще краще, немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію