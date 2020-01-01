На обслуговування луцьких фонтанів витратять майже 4 мільйони

У Луцьку на функціонування фонтанів у 2020-2022 роках витратять 3,7 мільйона гривень.Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.Очільник «Луцькводоканалу»нагадав, що торік фонтани передали на баланс водоканалу. Так, із метою надійного забезпечення роботи фонтанів міста, які знаходяться на балансі КП «Луцькводоканал», їх утримання в належному вигляді та своєчасному ремонті, розробили спеціальну програму.Зокрема, у місті впродовж трьох років планують здійснювати забезпечення постачання на об’єкти фонтанного господарства міста електричної енергії для сталої роботи насосного обладнання, забезпечення водопостачання, утримання об’єктів у належному стані, поточний ремонт обладнання.