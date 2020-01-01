На обслуговування луцьких фонтанів витратять майже 4 мільйони
Сьогодні, 13:42
У Луцьку на функціонування фонтанів у 2020-2022 роках витратять 3,7 мільйона гривень.
Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Очільник «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк нагадав, що торік фонтани передали на баланс водоканалу. Так, із метою надійного забезпечення роботи фонтанів міста, які знаходяться на балансі КП «Луцькводоканал», їх утримання в належному вигляді та своєчасному ремонті, розробили спеціальну програму.
Зокрема, у місті впродовж трьох років планують здійснювати забезпечення постачання на об’єкти фонтанного господарства міста електричної енергії для сталої роботи насосного обладнання, забезпечення водопостачання, утримання об’єктів у належному стані, поточний ремонт обладнання.
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Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Очільник «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк нагадав, що торік фонтани передали на баланс водоканалу. Так, із метою надійного забезпечення роботи фонтанів міста, які знаходяться на балансі КП «Луцькводоканал», їх утримання в належному вигляді та своєчасному ремонті, розробили спеціальну програму.
Зокрема, у місті впродовж трьох років планують здійснювати забезпечення постачання на об’єкти фонтанного господарства міста електричної енергії для сталої роботи насосного обладнання, забезпечення водопостачання, утримання об’єктів у належному стані, поточний ремонт обладнання.
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