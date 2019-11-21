На Закарпатті у складі банди, яка хотіла встановити контроль над регіоном, затримали волинян. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.



Інформують, що у суботу, 8 лютого, у селі Нижні Ворота затримали лідера та членів злочинного угрупування.



За інформацією правоохоронців, учасники ОЗГ були озброєні, тому прийняли рішення про залучення до поліцейської операції спецпідрозділ КОРД та роту особливого призначення поліції області. Під час затримання особи, які перебували в автомобілях, чинили озброєний опір та намагалися втекти з місця події. Однак їх затримали. У результаті ніхто не постраждав.



Варто зазначити, що лідер злочинної групи пересувався на броньованому автомобілі. З місця події вилучили транспортні засоби та зброю.







З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що серед затриманих є волиняни. Цю інформацію журналістам видання підтвердили у пресслужбі поліції Закарпаття.



Розповіли, що загалом затримали сімох осіб, троє з них – волиняни. Зокрема, двоє – жителі Луцька, один – села Жидичин Ківерцівського району. Із затриманих семи осіб двоє наразі перебувають у СІЗО. Це водії транспортних засобів. Ще з п'ятьма (пасажири цих автівок) працюють поліцейські, серед цих п'яти і троє волинян.



Зауважимо, що на відео, оприлюдненому Нацполіцією, видно, що у одного із затриманих волинян було безтермінове посвідчення, видане на той час ще першим заступником голови Волинської обласної ради Олександром Пирожиком.



Скріншот з відео Нацполіції



Як повідомляє













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