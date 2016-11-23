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Автобус «Вараш–Луцьк» на смерть придавив водія, коли той намагався полагодити його на трасі

Автобус «Вараш–Луцьк» на смерть придавив водія, коли той намагався полагодити його на трасі
Увечері 9 лютого на автодорозі між селами Тельчі та Велика Осниця Маневицького району загинув водій автобуса «Вараш-Луцьк».

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.

Інформують, що рейсовий автобус «Сканія» сполученням «Вараш-Луцьк». Водій зупинився через технічну несправність. Водій, 56-річний житель Вараша, намагався самостійно відремонтувати транспортний засіб. Однак стався нещасний випадок і чоловік загинув. Попередньо, його придушила передня частина автобуса.

За цим фактом слідчі вікрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ з додатковою позначкою – нещасний випадок. Тіло направили на судмедекспертизу.

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Теги: автобус, загибель, водій, Вараш, Луцьк
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