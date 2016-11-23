Автобус «Вараш–Луцьк» на смерть придавив водія, коли той намагався полагодити його на трасі





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.



Інформують, що рейсовий автобус «Сканія» сполученням «Вараш-Луцьк». Водій зупинився через технічну несправність. Водій, 56-річний житель Вараша, намагався самостійно відремонтувати транспортний засіб. Однак стався нещасний випадок і чоловік загинув. Попередньо, його придушила передня частина автобуса.



За цим фактом слідчі вікрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ з додатковою позначкою – нещасний випадок. Тіло направили на судмедекспертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 9 лютого на автодорозі між селами Тельчі та Велика Осниця Маневицького району загинув водій автобуса «Вараш-Луцьк».Про цеповідомили у секторі комунікації поліції області.Інформують, що рейсовий автобус «Сканія» сполученням «Вараш-Луцьк». Водій зупинився через технічну несправність. Водій, 56-річний житель Вараша, намагався самостійно відремонтувати транспортний засіб. Однак стався нещасний випадок і чоловік загинув. Попередньо, його придушила передня частина автобуса.За цим фактом слідчі вікрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ з додатковою позначкою – нещасний випадок. Тіло направили на судмедекспертизу.

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