Автобус «Вараш–Луцьк» на смерть придавив водія, коли той намагався полагодити його на трасі
Сьогодні, 15:00
Увечері 9 лютого на автодорозі між селами Тельчі та Велика Осниця Маневицького району загинув водій автобуса «Вараш-Луцьк».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.
Інформують, що рейсовий автобус «Сканія» сполученням «Вараш-Луцьк». Водій зупинився через технічну несправність. Водій, 56-річний житель Вараша, намагався самостійно відремонтувати транспортний засіб. Однак стався нещасний випадок і чоловік загинув. Попередньо, його придушила передня частина автобуса.
За цим фактом слідчі вікрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ з додатковою позначкою – нещасний випадок. Тіло направили на судмедекспертизу.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.
Інформують, що рейсовий автобус «Сканія» сполученням «Вараш-Луцьк». Водій зупинився через технічну несправність. Водій, 56-річний житель Вараша, намагався самостійно відремонтувати транспортний засіб. Однак стався нещасний випадок і чоловік загинув. Попередньо, його придушила передня частина автобуса.
За цим фактом слідчі вікрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ з додатковою позначкою – нещасний випадок. Тіло направили на судмедекспертизу.
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