У Луцьку є унікальне обладнання для переливання власної крові

У Волинському обласному перинатальному центрі працює апарат для реінфузії крові. Таких є лише два на всю Україну.Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.За словами очільниці перинатального центру, якщо жінка втрачає багато крові, то у цьому випадку є можливість переливання її власної крові.«У нас є спеціальні ліжка, тому якщо починається кровотеча, ми можемо обережно ту кров зібрати і пропустити через апарат. Трапляються й випадки, коли люди не хочуть переливати чужу кров або на це просто немає часу, адже треба проводити певні аналізи», - відзначила вона.До слова, один цикл реінфузії вартує 3000 гривень.