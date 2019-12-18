У Луцьку є унікальне обладнання для переливання власної крові
Сьогодні, 19:42
У Волинському обласному перинатальному центрі працює апарат для реінфузії крові. Таких є лише два на всю Україну.
Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.
За словами очільниці перинатального центру Ірини Горавської, якщо жінка втрачає багато крові, то у цьому випадку є можливість переливання її власної крові.
«У нас є спеціальні ліжка, тому якщо починається кровотеча, ми можемо обережно ту кров зібрати і пропустити через апарат. Трапляються й випадки, коли люди не хочуть переливати чужу кров або на це просто немає часу, адже треба проводити певні аналізи», - відзначила вона.
До слова, один цикл реінфузії вартує 3000 гривень.
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Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.
За словами очільниці перинатального центру Ірини Горавської, якщо жінка втрачає багато крові, то у цьому випадку є можливість переливання її власної крові.
«У нас є спеціальні ліжка, тому якщо починається кровотеча, ми можемо обережно ту кров зібрати і пропустити через апарат. Трапляються й випадки, коли люди не хочуть переливати чужу кров або на це просто немає часу, адже треба проводити певні аналізи», - відзначила вона.
До слова, один цикл реінфузії вартує 3000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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