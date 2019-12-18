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У Луцьку є унікальне обладнання для переливання власної крові

У Луцьку є унікальне обладнання для переливання власної крові
У Волинському обласному перинатальному центрі працює апарат для реінфузії крові. Таких є лише два на всю Україну.

Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.

За словами очільниці перинатального центру Ірини Горавської, якщо жінка втрачає багато крові, то у цьому випадку є можливість переливання її власної крові.

«У нас є спеціальні ліжка, тому якщо починається кровотеча, ми можемо обережно ту кров зібрати і пропустити через апарат. Трапляються й випадки, коли люди не хочуть переливати чужу кров або на це просто немає часу, адже треба проводити певні аналізи», - відзначила вона.

До слова, один цикл реінфузії вартує 3000 гривень.
У Луцьку є унікальне обладнання для переливання власної крові
У Луцьку є унікальне обладнання для переливання власної крові

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Теги: реінфузія, Луцьк, кров, перинатальний центр
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