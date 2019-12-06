У Луцьку відкрили простір безкоштовної арт-релаксації для атовців. ФОТО

У Луцькому національному технічному університеті 11 лютого презентували партнерський проект соціальної дії «Багатофункціональне середовище арт-релаксації «ART-TELL-IYA» для ветеранів АТО/ООС.Захід реалізували у рамках програми «Активні громадяни» за сприяння Британської Ради в Україні та за організації кафедри дизайну луцького вишу. Менеджерки проекту: асистент кафедри дизайну, завідувач кафедрита доцент кафедрипровели екскурсію арт-простором та розповіли про цікаві психологічні прийоми та символи, які закладали в кожну деталь інтер’єру під час оформлення приміщень.Перш за все зазначають, що цільова аудиторія це – ветерани АТО/ООС, які не мають серйозних фізичних пошкоджень та поранень, які не потребують реабілітацію в спеціалізованих медичних закладах, але потребують професійного психологічного супроводу для зниження рівня посттравматичного стресового розладу (ПТСР), ознаки якого не відразу помітні. Усі послуги – абсолютно безкоштовні.Ректор ЛНТУкаже, що наразі триває набір першої групи, тож усі охочі ветерани можуть звертатися за допомогою. Під час реабілітації триватимуть тренінги, під керівництвом психолога арт-терапевта та викладачів-дизайнерів Луцького НТУ, програма – уже розроблена.«Реабілітація учасників бойових дій – надзвичайно важлива складова проблеми, що стосується не лише здоров’я людей, які дійсно брали участь у бойових діях, але і процесу його відновлення. Соціум і кожен з нас особисто повинен докладати максимум зусиль, аби підтримувати і допомагати таким людям. Ці хлопці й дівчата, які воюють та воювали, – еліта нашого суспільства, адже вони – патріоти, що стоять на передових рубежах захисту інтересів нашої країни. Те, що вони отримують «в подяку», коли приходять на «гражданку», – лише проблеми. Одна з таких – неможливість нормально працювати, складність адаптуватися та інше. Найскладнішою проблемою є саме процес відновлення осіб з ПТСР», – переконаний ректор ЛНТУ.Петро Савчук зазначає, що відкриття такого арт-центру на базі університету – лише перший крок, тут не мають наміру зупинятися на цьому, навпаки, налаштовані розвивати систему психологічної реабілітації і допомагати учасникам АТО/ООС повернутися до нормального життя.Курс реабілітації творчістю вже прописаний і розрахований на 5 днів. Заняття будуть поєднувати в собі багато технологій та «фішок», які, перш за все, сконцентровані на тому, аби під час виконання завдань учасникам групи не довелося думати, а лише розслаблятися, релаксувати і творити.Для створення цього середовища використовували безліч хитрих психологічних прийомів, які перед собою ставлять основну мету – пошуки себе.До центру можна увійти через двоє дверей, які розфарбовані космічними візерунками із символами космосу – уявного всесвіту, який арт-терапевти відкриватимуть для тих, хто потребує психологічної реабілітації. «Мова мистецтва розкриває особистість», – саме цей шифр дизайнери закодували у назву комплексу, підкреслюють, що небесний та зелений кольори обрали також не випадково, вони уособлюють спокій і пошуки себе у світі.Проект створений за співфінансування Британської Ради. Кажуть, саме тому символічно першим до приміщення пустили британця на прізвисько Будда. Котик неохоче зайшов, пройшовся між столами і побіг до кабінету психолога, що розташований в іншій частині простору.Приміщення називають багатофункціональним середовищем. Розрахована кімната для навчання однієї групи з п’ятнадцяти осіб. Столи розставлені у формі октагону, акцентують, що жоден з них не має гострих кутів.«Як тільки заходимо, то відразу потрапляємо у куточок природи. По периметру розташоване покриття зі штучної трави, яке створює відчуття спокою, але водночас має і тактильну сторону. Доторкнувшись до нього, також можна розслабитись. Наступна зона, пов’язана із зеленню – зона для відпочинку, що розмістилася біля крайньої стіни у кімнаті», – розповідає Христина Хворост.«У простір закладено чотири стихії, які гармонізують людину, як п’ятий елемент», – каже Анна Дідух.У цій кімнаті група буде займатися творчістю, інша ж, із написом «Relax» перед входом, розрахована на півгодинний відпочинок від пензликів чи пластиліну.У центрі кімнати встановили трубу з підсвіткою на весь зріст, всередині – вода та повітря, а кольори можна змінювати за допомогою автоматичного перемикача. Поруч розклали каремати з подушками, на стіну позаду нанесли образи моря і пінисті хвилі, збоку на цегляній основі повісили картину каміна, а стіну попереду обмастили річковим піском, таким чином, поєднуючи жіноче та чоловіче начала разом із усіма стихіями та людиною у центрі. Усю цю картину доповнює фонове звучання криків чайок та шуму прибою. За стіною з морськими мотивами знаходиться кабінет штатного психолога, який працюватиме, безпосередньо, окремо із кожним членом групи, що проходить реабілітацію.Луцький НТУ отримав грант на реалізацію проекту «Багатофункціональне середовище арт-релаксації «ART-TELL-ія». Його метою є: створити середовище арт-релаксації та умов для відновлення психологічного стану ветеранів АТО/ООС; допомогти вибудувати їх економічну та соціально-психологічну стабільність арт-терапевтичними заняттями, для естетичної гармонізації особистості й сприяння формуванню нових життєвих стратегій розвитку. Партнери проєкту: Луцький національний технічний університет (м.Луцьк), ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м.Маріуполь), Державний університет «Житомирська політехніка» (м.Житомир), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (м. Нова Каховка), ГО «Молодіжний рух «Шифт» (м.Краматорськ).