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У Луцьку «знешкоджували терористів» на залізничному вокзалі

У Луцьку «знешкоджували терористів» на залізничному вокзалі
У Луцьку на залізничному вокзалі відбулися антитерористичні навчання.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі СБУ.

Спеціальні антитерористичні тренування відбулися сьогодні, 11 лютого. Залізничний вокзал обгородили спеціальними стрічками, на місці тактичні навички відпрацьовували силовики.

Наразі тренування завершили.

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Теги: вокзал, навчання, Луцьк
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