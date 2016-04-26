У Луцьку «знешкоджували терористів» на залізничному вокзалі





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі СБУ.



Спеціальні антитерористичні тренування відбулися сьогодні, 11 лютого. Залізничний вокзал обгородили спеціальними стрічками, на місці тактичні навички відпрацьовували силовики.



Наразі тренування завершили.

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