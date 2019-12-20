Релігійна громада на Волині офіційно приєдналася до ПЦУ. ФОТО





Про це Андрій Сидор.



"Волинь. Горохівський деканат. 11.02.2020. Вітаємо громаду св. Іллінського храму с. Борочиче у єдності з УПЦ (ПЦУ)", - йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Релігійна громада села Борочиче Горохівського деканату 11 лютого вийшла із підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату та приєдналася до Православної церкви України.Про це повідомив на сторінці у Facebook протоієрей"Волинь. Горохівський деканат. 11.02.2020. Вітаємо громаду св. Іллінського храму с. Борочиче у єдності з УПЦ (ПЦУ)", - йдеться у дописі.

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