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Релігійна громада на Волині офіційно приєдналася до ПЦУ. ФОТО

Релігійна громада на Волині офіційно приєдналася до ПЦУ. ФОТО
Релігійна громада села Борочиче Горохівського деканату 11 лютого вийшла із підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату та приєдналася до Православної церкви України.

Про це повідомив на сторінці у Facebook протоієрей Андрій Сидор.

"Волинь. Горохівський деканат. 11.02.2020. Вітаємо громаду св. Іллінського храму с. Борочиче у єдності з УПЦ (ПЦУ)", - йдеться у дописі.

Релігійна громада на Волині офіційно приєдналася до ПЦУ. ФОТО
Релігійна громада на Волині офіційно приєдналася до ПЦУ. ФОТО
Релігійна громада на Волині офіційно приєдналася до ПЦУ. ФОТО


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Теги: релігійна громада, Горохівський район, ПЦУ
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