Релігійна громада на Волині офіційно приєдналася до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 16:21
Релігійна громада села Борочиче Горохівського деканату 11 лютого вийшла із підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату та приєдналася до Православної церкви України.
Про це повідомив на сторінці у Facebook протоієрей Андрій Сидор.
"Волинь. Горохівський деканат. 11.02.2020. Вітаємо громаду св. Іллінського храму с. Борочиче у єдності з УПЦ (ПЦУ)", - йдеться у дописі.
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Про це повідомив на сторінці у Facebook протоієрей Андрій Сидор.
"Волинь. Горохівський деканат. 11.02.2020. Вітаємо громаду св. Іллінського храму с. Борочиче у єдності з УПЦ (ПЦУ)", - йдеться у дописі.
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