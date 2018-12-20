«Солідарність» у Волиньраді припинила існування





Про це стало відомо сьогодні, 12 лютого, під час сесії Волинської обласної ради.



Голова Волиньради Ірина Вахович повідомила, що надійшла заява від депутата Валетнина Кошельника про вихід із фракції «Солідарність». Оскільки раніше були аналогічні заяви від інших депутатів, фракція припинила існувати в обласній раді.



Нагадаємо, під час попередньої сесії 17 грудня надійшла заява від голови фракції «Солідарність» в обласній раді Володимира Бондаря про складання повноважень.



Такі ж заяви тоді надійшли від інших представників «Солідарності». Зокрема, їх написали депутати Юрій Гупало, Валентин Чернецький, Володимир Бондар, Олег Бегаль, Володимир Гунчик, Володимир Дейна, Віктор Козак, Валерій Дунайчук та Віталій Заремба. Частина цих депутатів









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній раді припинила функціонувати фракція «Солідарність».Про це стало відомо сьогодні, 12 лютого, під час сесії Волинської обласної ради.Голова Волиньрадиповідомила, що надійшла заява від депутатапро вихід із фракції «Солідарність». Оскільки раніше були аналогічні заяви від інших депутатів, фракція припинила існувати в обласній раді.Нагадаємо, під час попередньої сесії 17 грудня надійшла заява від голови фракції «Солідарність» в обласній радіпро складання повноважень.Такі ж заяви тоді надійшли від інших представників «Солідарності». Зокрема, їх написали депутати. Частина цих депутатів утворила групу «Патріоти Волині»

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