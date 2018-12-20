вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Солідарність» у Волиньраді припинила існування

«Солідарність» у Волиньраді припинила існування
У Волинській обласній раді припинила функціонувати фракція «Солідарність».

Про це стало відомо сьогодні, 12 лютого, під час сесії Волинської обласної ради.

Голова Волиньради Ірина Вахович повідомила, що надійшла заява від депутата Валетнина Кошельника про вихід із фракції «Солідарність». Оскільки раніше були аналогічні заяви від інших депутатів, фракція припинила існувати в обласній раді.

Нагадаємо, під час попередньої сесії 17 грудня надійшла заява від голови фракції «Солідарність» в обласній раді Володимира Бондаря про складання повноважень.

Такі ж заяви тоді надійшли від інших представників «Солідарності». Зокрема, їх написали депутати Юрій Гупало, Валентин Чернецький, Володимир Бондар, Олег Бегаль, Володимир Гунчик, Володимир Дейна, Віктор Козак, Валерій Дунайчук та Віталій Заремба. Частина цих депутатів утворила групу «Патріоти Волині».




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «Солідарність», партія, Волиньрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Як переймувалися бандити з Укропів! Чому не повідомляїте!
Відповісти
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще одну лікарню на Волині просять зробити опорною
Сьогодні, 11:04
Відомий хірург з Волині Валіхновський розповів про побічні ефекти та користь стресу
Сьогодні, 10:42
«Солідарність» у Волиньраді припинила існування
Сьогодні, 10:27
«Білочки залишаться без горішків»: на Волині через аномальне тепло цвіте ліщина
Сьогодні, 10:19
У готелі на Львівщині їжею отруїлися 14 людей
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
У Волиньраді припинила існування «ляшківська» фракція У Волиньраді припинила існування «ляшківська» фракція
20 грудень, 2018, 10:25
Іван Мирка очолив волинську «Солідарність» Іван Мирка очолив волинську «Солідарність»
14 вересень, 2018, 14:52
Фракція «Солідарність» у Луцькраді зменшилась Фракція «Солідарність» у Луцькраді зменшилась
25 квітень, 2018, 10:46
З фракції «Батьківщина» у Волиньраді виключили трьох депутатів З фракції «Батьківщина» у Волиньраді виключили трьох депутатів
08 вересень, 2016, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Житомирі народилася дівчинка вагою понад 5 кілограмів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
 0
На «Ягодині» нігерійці запропонували 40 доларів та 400 гривень хабара прикордонникам
Сьогодні, 11:11
 0
Кухня мрії: п’ятірка найкращих індукційних поверхонь*
Сьогодні, 11:07
 0
Ще одну лікарню на Волині просять зробити опорною
Сьогодні, 11:04
 0
Відомий хірург з Волині Валіхновський розповів про побічні ефекти та користь стресу
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8