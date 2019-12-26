Волинський підприємець підробляв документи, аби клієнти платили дорожче
Сьогодні, 16:04
Волинського підприємця судитимуть за підроблення документів та їх використання.
Суб'єкт господарювання упродовж 2017-2018 року, нібито надаючи посередницькі послуги забудовнику із пошуку клієнтів та продажу охочим громадянам квартир у новобудові у селі Липини, а насправді просто підробляючи документи про це, уможливив уникнення сплати забудовником податку на прибуток у сумі 255 тисяч гривень. При цьому, наявність такого "посередника", через якого ішли угоди із покупцями, призвела до здорожчання житла для клієнтів.
Підприємця обвинувачують у підробленні та використанні підроблених документів і невдовзі він постане перед судом.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні про ухилення забудовником від сплати податків триває. Встановлюються й інші учасники злочинної схеми, через яку належні суми не надходили у бюджет.
До слова, за підроблення та використання підроблених документів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.
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Суб'єкт господарювання упродовж 2017-2018 року, нібито надаючи посередницькі послуги забудовнику із пошуку клієнтів та продажу охочим громадянам квартир у новобудові у селі Липини, а насправді просто підробляючи документи про це, уможливив уникнення сплати забудовником податку на прибуток у сумі 255 тисяч гривень. При цьому, наявність такого "посередника", через якого ішли угоди із покупцями, призвела до здорожчання житла для клієнтів.
Підприємця обвинувачують у підробленні та використанні підроблених документів і невдовзі він постане перед судом.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні про ухилення забудовником від сплати податків триває. Встановлюються й інші учасники злочинної схеми, через яку належні суми не надходили у бюджет.
До слова, за підроблення та використання підроблених документів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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