У волинській лікарні вперше провели операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту. ВІДЕО
Сьогодні, 15:01
У Волинській обласній клінічній лікарні провели першу в Західній Україні операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту.
Відео розмістив на каналі Youtube Андрій Гнатюк.
Без жодних розрізів у головному мозку кровотік судиною спрямували повз її патологічне розширення – аневризму. І вже незадіяна в кровотоці аневризма після операції має поступово стягнутися і не турбувати пацієнта.
Аневризва - це розширення судини, яке порушує кровопостачання головного мозку та призводить до розриву її стінки. Утворюється там, де в артеріях є дефект. І у пацієнта Андрія Поліщука – одна з найважчих форм. Таке у чоловіка вже було і він дивом вижив.
Оперувати пацієнта приїхав хірург із дніпровської клініки ім. Мечникова. Ло слова, окрім Дніпра, в Україні такі операції роблять тільки в Києві.
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео розмістив на каналі Youtube Андрій Гнатюк.
Без жодних розрізів у головному мозку кровотік судиною спрямували повз її патологічне розширення – аневризму. І вже незадіяна в кровотоці аневризма після операції має поступово стягнутися і не турбувати пацієнта.
Аневризва - це розширення судини, яке порушує кровопостачання головного мозку та призводить до розриву її стінки. Утворюється там, де в артеріях є дефект. І у пацієнта Андрія Поліщука – одна з найважчих форм. Таке у чоловіка вже було і він дивом вижив.
Оперувати пацієнта приїхав хірург із дніпровської клініки ім. Мечникова. Ло слова, окрім Дніпра, в Україні такі операції роблять тільки в Києві.
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На території Любешівського лісництва затримали браконьєра
Сьогодні, 15:09
У волинській лікарні вперше провели операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту. ВІДЕО
Сьогодні, 15:01
На «Ягодині» в пасажира автобуса знайшли кастет
Сьогодні, 14:30
Медіа