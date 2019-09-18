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У волинській лікарні вперше провели операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту. ВІДЕО

У волинській лікарні вперше провели операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту. ВІДЕО
У Волинській обласній клінічній лікарні провели першу в Західній Україні операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту.

Відео розмістив на каналі Youtube Андрій Гнатюк.

Без жодних розрізів у головному мозку кровотік судиною спрямували повз її патологічне розширення – аневризму. І вже незадіяна в кровотоці аневризма після операції має поступово стягнутися і не турбувати пацієнта.

Аневризва - це розширення судини, яке порушує кровопостачання головного мозку та призводить до розриву її стінки. Утворюється там, де в артеріях є дефект. І у пацієнта Андрія Поліщука – одна з найважчих форм. Таке у чоловіка вже було і він дивом вижив.

Оперувати пацієнта приїхав хірург із дніпровської клініки ім. Мечникова. Ло слова, окрім Дніпра, в Україні такі операції роблять тільки в Києві.

Деталі – у відео:




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Теги: операція, лікарі, аневризва
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