У волинській лікарні вперше провели операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту. ВІДЕО

У Волинській обласній клінічній лікарні провели першу в Західній Україні операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту.Відео розмістив на каналі YoutubeБез жодних розрізів у головному мозку кровотік судиною спрямували повз її патологічне розширення – аневризму. І вже незадіяна в кровотоці аневризма після операції має поступово стягнутися і не турбувати пацієнта.Аневризва - це розширення судини, яке порушує кровопостачання головного мозку та призводить до розриву її стінки. Утворюється там, де в артеріях є дефект. І у пацієнта– одна з найважчих форм. Таке у чоловіка вже було і він дивом вижив.Оперувати пацієнта приїхав хірург із дніпровської клініки ім. Мечникова. Ло слова, окрім Дніпра, в Україні такі операції роблять тільки в Києві.Деталі – у відео: