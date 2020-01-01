Лікар з Луцька безкоштовно оперуватиме онкохворих
Сьогодні, 23:23
Відомий луцький лікар Вадим Петровський лікуватиме щомісяця дві людини з діагнозом "рак" абсолютно безкоштовно.
Про це він пише на своїй сторінці у фейсбуці.
Чоловік розповідає, що тиждень тому йому поставили діагноз: інфільтративний захворювання шлунка, неоплазія субкардіі - рак шлунка. На щастя діагноз не підтвердився.
"Ось таке ось диво. Але я не про чудеса ...
Я думав, що крім іншого, ніколи, поки зможу не кинути оперувати.
Я не можу лікувати людей безкоштовно в силу того що в моїй клініці 60 осіб команди, яким потрібно платити зарплати, податки тощо.
Але я можу забезпечити оперативне лікування 2 пацієнтам в місяць, які не можуть собі цього дозволити в силу матеріальних обставин.
І я буду щиро радий це робити.
Якщо Вам поставили діагноз: рак тіла матки, рак ендометрія, рак шийки матки, рак вульви та й просто будь-гінекологічної болячки і Ви в розпачі в силу матеріального фактора, будь ласка знайте, що кожен місяць ми беремо 2 пацієнтів обстежуємо і оперуємо їх абсолютно безкоштовно! Можливо, в майбутньому кількість таких операцій збільшиться, я не беруся зараз прогнозувати. Не судіть строго. Поки можу так.
Рівень лікування покажу на відео. Вірю що, цей рівень задасть новий стандарт в регіоні.
Всім здоров'я і Божих благословень", - йдеться у дописі.
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Про це він пише на своїй сторінці у фейсбуці.
Чоловік розповідає, що тиждень тому йому поставили діагноз: інфільтративний захворювання шлунка, неоплазія субкардіі - рак шлунка. На щастя діагноз не підтвердився.
"Ось таке ось диво. Але я не про чудеса ...
Я думав, що крім іншого, ніколи, поки зможу не кинути оперувати.
Я не можу лікувати людей безкоштовно в силу того що в моїй клініці 60 осіб команди, яким потрібно платити зарплати, податки тощо.
Але я можу забезпечити оперативне лікування 2 пацієнтам в місяць, які не можуть собі цього дозволити в силу матеріальних обставин.
І я буду щиро радий це робити.
Якщо Вам поставили діагноз: рак тіла матки, рак ендометрія, рак шийки матки, рак вульви та й просто будь-гінекологічної болячки і Ви в розпачі в силу матеріального фактора, будь ласка знайте, що кожен місяць ми беремо 2 пацієнтів обстежуємо і оперуємо їх абсолютно безкоштовно! Можливо, в майбутньому кількість таких операцій збільшиться, я не беруся зараз прогнозувати. Не судіть строго. Поки можу так.
Рівень лікування покажу на відео. Вірю що, цей рівень задасть новий стандарт в регіоні.
Всім здоров'я і Божих благословень", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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