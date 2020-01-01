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Лікар з Луцька безкоштовно оперуватиме онкохворих

Лікар з Луцька безкоштовно оперуватиме онкохворих
Відомий луцький лікар Вадим Петровський лікуватиме щомісяця дві людини з діагнозом "рак" абсолютно безкоштовно.

Про це він пише на своїй сторінці у фейсбуці.

Чоловік розповідає, що тиждень тому йому поставили діагноз: інфільтративний захворювання шлунка, неоплазія субкардіі - рак шлунка. На щастя діагноз не підтвердився.


"Ось таке ось диво. Але я не про чудеса ...

Я думав, що крім іншого, ніколи, поки зможу не кинути оперувати.
Я не можу лікувати людей безкоштовно в силу того що в моїй клініці 60 осіб команди, яким потрібно платити зарплати, податки тощо.

Але я можу забезпечити оперативне лікування 2 пацієнтам в місяць, які не можуть собі цього дозволити в силу матеріальних обставин.
І я буду щиро радий це робити.

Якщо Вам поставили діагноз: рак тіла матки, рак ендометрія, рак шийки матки, рак вульви та й просто будь-гінекологічної болячки і Ви в розпачі в силу матеріального фактора, будь ласка знайте, що кожен місяць ми беремо 2 пацієнтів обстежуємо і оперуємо їх абсолютно безкоштовно! Можливо, в майбутньому кількість таких операцій збільшиться, я не беруся зараз прогнозувати. Не судіть строго. Поки можу так.

Рівень лікування покажу на відео. Вірю що, цей рівень задасть новий стандарт в регіоні.

Всім здоров'я і Божих благословень", - йдеться у дописі.

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Теги: лікар, онко, луцьк, операція
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