вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО

Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
Муніципали вимагають впустити їх на територію Старого ринку в Луцьку, аби оглянути контейнери, власники яких добровільно погодилися на демонтаж.

Підприємці, муніципали та правоохоронці зібралися на території Центрального ринку надвечір 18 лютого, повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

За словами начальниці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлії Сиротинської, вже є 16 зареєстрованих заяв від суб'єктів господарювання, які вирішили вже завтра добровільно перевезти свої контейнери з території Старого ринку на Новий ринок. Юлія Сиротинська вимагає впустити її та ще п‘ятьох членів комісії на територію ринку, аби визначити, яким чином перевозити контейнери власників, які погодилися на добровільний демонтаж. Натомість присутні на ринку підприємці проти того, аби муніципали заходили на територію, мовляв, на місці немає власників, вже - не робочий час, а без власників вони не мають права цього робити.

Юлія Сиротинська звернулася до виконувача обов’язків заступника начальника Луцького відділу поліції Юрія Сидорука, аби він забезпечив безпеку працівників муніципальної варти, доки вони проводитимуть ревізію 16-ти контейнерів.

Головна муніципалка міста переконує, що при собі має ці 16 заяв від підприємців, які погодилися на демонтаж. Утім, підприємці відмовляються дати доступ до контейнерів.

На ринку працює декілька екіпажів поліції.

Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юлія Сиротинська, Старий ринок, муніципали, підприємці, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на благодійному ярмарку школярі збирали кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
У Нововолинську зіткнулися BMW та Hyundai. ФОТО
Сьогодні, 17:51
Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
Сьогодні, 17:43
У Ковелі організовують конкурс для дівчат та хлопців з інвалідністю
Сьогодні, 17:40
Двоє волинян, які їздили п'яними за кермом, хотіли підкупити патрульних
Сьогодні, 17:27
Схожі новини
Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО
07 лютий, 09:24
Муніципали розповіли про майбутні рейди гральними закладами Луцька Муніципали розповіли про майбутні рейди гральними закладами Луцька
26 квітень, 2019, 08:50
Луцьку владу змусили боротися з казино: головна муніципалка розповіла деталі Луцьку владу змусили боротися з казино: головна муніципалка розповіла деталі
25 квітень, 2019, 18:30
У луцьких дворах знесуть незаконні паркани У луцьких дворах знесуть незаконні паркани
17 квітень, 2019, 19:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер відомий волинський лікар
Сьогодні, 18:14
 0
У Луцьку на благодійному ярмарку школярі збирали кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
 0
У Нововолинську зіткнулися BMW та Hyundai. ФОТО
Сьогодні, 17:51
 0
Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
Сьогодні, 17:43
 0
У Ковелі організовують конкурс для дівчат та хлопців з інвалідністю
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8