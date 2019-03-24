Представники ПЦУ на Волині попросили допомоги в Зеленського. ВІДЕО
Сьогодні, 22:31
Представники духовенства Володимир-Волинської єпархії ПЦУ звернулися до Президентав України Володимира Зеленського щодо подій у селах Сусваль та Овадно.
Відео опублікували на сторінці єпархії.
Так, очільник Володимир-Волинської єпархії єпископ Володимир-Волинський та Турійський Матфей у присутності духовенства єпархії зачитав текст, у якому звертався до влади, правоохоронців та всіх небайдужих.
Зокрема, єпископ Матфей стверджує, що настоятелю громади ПЦУ у селі Сусваль навмисно спалили автомобіль, щоб залякати його.
"Звертаємось до президента України, уряду та правоохоронних органів щодо забезпечення порядку, захисту людей, які відчувають утисків від представників РПЦ в Україні (очевидно, маючи на увазі УПЦ, - прим.авт) та їхніх прибічників в селах Сусваль та Овадне. На цьому можуть не спинитися", - зазначив єпископ.
Владика висловив надію на те, що цю справу розслідують неупереджено та згідно законів.
Нагадаємо, у ніч на 16-те лютого у селі Овадне Володимир-Волинського району згорів автомобіль VolkswagenT4, який належав священнику ПЦУ Сергію Місану. Власник авто припускає, що це - підпал, пов’язаний із подіями та конфліктами у селі Сусваль.
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Відео опублікували на сторінці єпархії.
Так, очільник Володимир-Волинської єпархії єпископ Володимир-Волинський та Турійський Матфей у присутності духовенства єпархії зачитав текст, у якому звертався до влади, правоохоронців та всіх небайдужих.
Зокрема, єпископ Матфей стверджує, що настоятелю громади ПЦУ у селі Сусваль навмисно спалили автомобіль, щоб залякати його.
"Звертаємось до президента України, уряду та правоохоронних органів щодо забезпечення порядку, захисту людей, які відчувають утисків від представників РПЦ в Україні (очевидно, маючи на увазі УПЦ, - прим.авт) та їхніх прибічників в селах Сусваль та Овадне. На цьому можуть не спинитися", - зазначив єпископ.
Владика висловив надію на те, що цю справу розслідують неупереджено та згідно законів.
Нагадаємо, у ніч на 16-те лютого у селі Овадне Володимир-Волинського району згорів автомобіль VolkswagenT4, який належав священнику ПЦУ Сергію Місану. Власник авто припускає, що це - підпал, пов’язаний із подіями та конфліктами у селі Сусваль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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