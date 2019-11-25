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Волинян попереджають про туман і ожеледицю на дорогах

Волинян попереджають про туман і ожеледицю на дорогах
Уночі та вранці 21 лютого на Волині буде туман.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології, - йдеться на офіційній сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у facebook.

Окрім туману завтра, 21 лютого, по області очікують хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень можливо пройде невеликий дощ. Вітер - південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень буде 3-8º тепла. На дорогах можлива ожеледиця.

Тож водіїв просять бути уважними та обережними на дорогах.

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Теги: туман, ожеледь, прогноз, погода
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