Волинян попереджають про туман і ожеледицю на дорогах

Уночі та вранці 21 лютого на Волині буде туман.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології, - йдеться на офіційній сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у facebook.Окрім туману завтра, 21 лютого, по області очікують хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень можливо пройде невеликий дощ. Вітер - південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень буде 3-8º тепла. На дорогах можлива ожеледиця.Тож водіїв просять бути уважними та обережними на дорогах.