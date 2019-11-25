Волинян попереджають про туман і ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 16:23
Уночі та вранці 21 лютого на Волині буде туман.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології, - йдеться на офіційній сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у facebook.
Окрім туману завтра, 21 лютого, по області очікують хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень можливо пройде невеликий дощ. Вітер - південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень буде 3-8º тепла. На дорогах можлива ожеледиця.
Тож водіїв просять бути уважними та обережними на дорогах.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології, - йдеться на офіційній сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у facebook.
Окрім туману завтра, 21 лютого, по області очікують хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень можливо пройде невеликий дощ. Вітер - південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень буде 3-8º тепла. На дорогах можлива ожеледиця.
Тож водіїв просять бути уважними та обережними на дорогах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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