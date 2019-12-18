Устилузька міська рада поверне державі понад 33 гектари лісу





Таке



Так, у своєму позові прокуратура запевняла, що передача земельної ділянки лісового фонду з державної у комунальну власність була здійснена з порушенням.



Третьою стороною у справі залучили Володимир-Волинське лісомисливське господарство, мотивуючи це тим, що розпорядженням Володимир-Волинської РДА та наказом ГУ Держгеокадастром сформовано спірну земельну ділянку, визначили її площу та цільове призначення попри те, що вона накладається на землі лісогосподарського призначення.



Крім того, за інформацією прокуратури, цільове призначення цієї ділянки незаконно змінили на сільськогосподарські угіддя, що в подальшому і призвело до її незаконної передачі у власність міської ради.



Відомо, що ця земельна ділянка накладається на територію лісу в 45 кварталі Ішівського лісництва.



Зрештою, суд задовольнив позов та вирішив повернути у власність держави понад 33 гектари земель лісового фонду.



Нагадаємо, у вересня минулого року у

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