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У Луцьку можуть припинити перейменування вулиць

У Луцьку можуть припинити перейменування вулиць
У Луцьку може припинити роботу комісія щодо перейменування назв вулиць, адже більшість депутатів міської ради не хоче потім голосувати за перейменування.

Про це йшлося у п’ятницю, 21 лютого, під час комісії міської ради з питань перейменування назв вулиць.

До міської ради звернулася ГО «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» з пропозицією перейменування вулиці Пушкіна на героїв Чорнобиля.

«У жовтні ми відхилили пропозицію перейменування вулиці Пушкіна і доручили робочій групі напрацювати перелік можливих для перейменування вулиць. Звичайно, вулиця Героїв Чорнобиля потрібна, ці люди достойні того, але потрібно знайти підходящу вулицю», - зауважив голова комісії Микола Федік.

Утім, поки переліку рекомендованих до перейменування вулиць на Героїв Чорнобиля немає, адже сам процес перейменування гальмують депутати.

За словами депутата, комісія збирається, напрацьовує рішення, проте більшість обранців громади не погоджують перейменування. Тож на сесії обговорюватимуть оптимізацію комісії, бо декілька її членів систематично не відвідують засідання, а також доцільність її функціонування.

«Якщо до квітня більшість скаже «ми не хочемо голосувати», то я не бачу сенсу роботи цієї комісії, я пишу заяву на вихід», - додав Павло Данильчук.

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Теги: вулиці, перейменування, Луцьк
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