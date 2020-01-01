У Луцьку встановили причетних до розбурхування ситуації довкола Старого ринку

Розповіли, як розслідують ситуацію, пов’язану зі знесенням Старого ринку.Про це йшлося у п’ятницю, 21 лютого, під час комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.Начальник Луцького відділу поліціїповідомив, що на сьогодні відкриті кримінальні провадження за різними статтями. Зокрема, вони стосуються навмисного пошкодження майна підприємців, пошкодження вікон у департаменті муніципальної варти, нанесення тілесних ушкоджень працівнику муніципальної варти та керівнику департаменту, а також зриву засідання виконкому Луцькради.«Нині триває низка експертиз та слідчих дій. Наявного відеоматеріалу є дуже багато. Фактично у всіх цих подіях встановили та допитали причетних осіб», - відзначив Кічук.