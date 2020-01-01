Закрили школи, магазини і держустанови: як живе охоплена коронавірусом Італія. ФОТО
Сьогодні, 12:14
Серед європейських країн найбільший спалах коронавірусу виник в Італії.
Станом на 24 лютого, в країні жертвами китайського вірусу стали вже чотири людини, понад 150 інфіковані, - пише ТСН.
Найбільше від коронавірусу постраждали північні регіони Ломбардія з адміністративним центром в Мілані та Венето.
У зв'зку зі спалахом Covid-19 в Італії посилили заходи безпеки. Кілька десятків міст в північних провінціях тепер закрили на карантин. Близько 50 тис. місцевих жителів отримали припис від влади сидіти у домівках.
В регіонах Ломбардія і Венето обмежили пересування. Закрили школи, університети, магазини і музеї, державні установи працюють в обмеженому режимі. Скасували більшість спортивних заходів.
Поліція патрулює 11 міст, які перебувають у закритому режимі від 21 лютого.
Майже усі мешканці країні і туристи ходять у масках. У Мілані в супермаркетах полиці з продуктами напівпорожні.
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Станом на 24 лютого, в країні жертвами китайського вірусу стали вже чотири людини, понад 150 інфіковані, - пише ТСН.
Найбільше від коронавірусу постраждали північні регіони Ломбардія з адміністративним центром в Мілані та Венето.
У зв'зку зі спалахом Covid-19 в Італії посилили заходи безпеки. Кілька десятків міст в північних провінціях тепер закрили на карантин. Близько 50 тис. місцевих жителів отримали припис від влади сидіти у домівках.
В регіонах Ломбардія і Венето обмежили пересування. Закрили школи, університети, магазини і музеї, державні установи працюють в обмеженому режимі. Скасували більшість спортивних заходів.
Поліція патрулює 11 міст, які перебувають у закритому режимі від 21 лютого.
Майже усі мешканці країні і туристи ходять у масках. У Мілані в супермаркетах полиці з продуктами напівпорожні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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