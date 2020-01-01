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Закрили школи, магазини і держустанови: як живе охоплена коронавірусом Італія. ФОТО

Закрили школи, магазини і держустанови: як живе охоплена коронавірусом Італія. ФОТО
Серед європейських країн найбільший спалах коронавірусу виник в Італії.

Станом на 24 лютого, в країні жертвами китайського вірусу стали вже чотири людини, понад 150 інфіковані, - пише ТСН.

Найбільше від коронавірусу постраждали північні регіони Ломбардія з адміністративним центром в Мілані та Венето.

У зв'зку зі спалахом Covid-19 в Італії посилили заходи безпеки. Кілька десятків міст в північних провінціях тепер закрили на карантин. Близько 50 тис. місцевих жителів отримали припис від влади сидіти у домівках. 

В регіонах Ломбардія і Венето обмежили пересування. Закрили школи, університети, магазини і музеї, державні установи працюють в обмеженому режимі. Скасували більшість спортивних заходів.

Поліція патрулює 11 міст, які перебувають у закритому режимі від 21 лютого.

Майже усі мешканці країні і туристи ходять у масках. У Мілані в супермаркетах полиці з продуктами напівпорожні.


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Теги: коронавірус, Італія
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