Закрили школи, магазини і держустанови: як живе охоплена коронавірусом Італія. ФОТО





Станом на 24 лютого, в країні жертвами китайського вірусу стали вже чотири людини, понад 150 інфіковані, - пише



Найбільше від коронавірусу постраждали північні регіони Ломбардія з адміністративним центром в Мілані та Венето.



У зв'зку зі спалахом Covid-19 в Італії посилили заходи безпеки. Кілька десятків міст в північних провінціях тепер закрили на карантин. Близько 50 тис. місцевих жителів отримали припис від влади сидіти у домівках.



В регіонах Ломбардія і Венето обмежили пересування. Закрили школи, університети, магазини і музеї, державні установи працюють в обмеженому режимі. Скасували більшість спортивних заходів.



Поліція патрулює 11 міст, які перебувають у закритому режимі від 21 лютого.



Майже усі мешканці країні і туристи ходять у масках. У Мілані в супермаркетах полиці з продуктами напівпорожні.





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