Волиняни боргують за газ пів мільярда гривень

Станом на 1 лютого 2020 року споживачі з Волині заборгували ТОВ «Волиньгаз збут» 500 мільйонів гривень.Найбільші неплатежі за газ у Луцьку, та серед отримувачів вже монетизованих субсидій, - повідомляють у ТОВ Волиньгаз збут.Коштами, які «Волиньгаз збут» отримує від клієнтів, компанія розраховується з оптовим постачальником НАК "Нафтогаз України" та іншими учасниками ринку. Відтак, від стану розрахунків споживачів за використаний газ залежить стабільність газопостачання області.«Найбільші борги за спожитий газ мають мешканці Луцька – біля 190 млн грн. Ми звертаємось до наших клієнтів та закликаємо вчасно розраховуватись за спожите блакитне паливо. Якщо є необхідність, боржники можуть укласти договір на реструктуризацію з нашою компанією. В такому випадку оплата здійснюється частинами і лише в такому випадку можна уникнути відключення газопостачання», - зазначає директор ТОВ «Волиньгаз збут»Сплачуючи вчасно за спожитий газ, споживачі можуть оформити державну допомогу на призначення субсидій та пільг. Тому «Волиньгаз збут» рекомендує розраховуватись за надані послуги та гарантовано забезпечити собі безперебійне постачання газу. В іншому випадку, якщо волиняни боргують, то можуть залишитись без державної допомоги.Задля взаєморозуміння та співпраці між клієнтами та газопостачальною організацією, є можливість оформити договір реструктуризації. Такий варіант дає можливість для споживачів посильно та рівними частинами погасити борг за використаний природний газ. Також, якщо є договір реструктуризації заборгованості, споживачі можуть звертатися в управління соціального захисту населення для оформлення державної допомоги.Щоб укласти договір реструктуризації боргу, клієнтам необхідно звернутися до ТОВ "Волиньгаз збут" та надати паспорт власника (або особи, котра уклала заяву приєднання до умов типового договору на постачання природного газу), довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про склад сім’ї та довідку, що підтверджує неплатоспроможність споживача та членів його сім’ї.