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У центральному парку Луцька встановлять відеокамери

У центральному парку Луцька встановлять відеокамери
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки встановлять камери відеоспостереження.

Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.

Депутат Ігор Поліщук попросив виділити 1,5 мільйона гривень на реалізацію проєкту «Безпечне місто» у центральному парку Луцька. Йдеться про облаштування оптоволокна.

«Останнім часом центральний парк користується популярністю в мешканців та гостей міста. Ці кошти пропоную зняти з грошей, передбачених на облаштування скверів. Адже у процесі ми виявили, що сквери на вулиці Матросова та проспекті Волі знаходяться у приватній власності», - зауважив він.

Обранці громади цю пропозицію підтримали.

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Теги: Луцьк, парк, відеокамери
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