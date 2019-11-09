У центральному парку Луцька встановлять відеокамери

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки встановлять камери відеоспостереження.Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.Депутатпопросив виділити 1,5 мільйона гривень на реалізацію проєкту «Безпечне місто» у центральному парку Луцька. Йдеться про облаштування оптоволокна.«Останнім часом центральний парк користується популярністю в мешканців та гостей міста. Ці кошти пропоную зняти з грошей, передбачених на облаштування скверів. Адже у процесі ми виявили, що сквери на вулиці Матросова та проспекті Волі знаходяться у приватній власності», - зауважив він.Обранці громади цю пропозицію підтримали.